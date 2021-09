Marler Kids machen YouTube-Stars Konkurrenz

Kinder und Jugendliche aus Marl waren im Juli beim Medienworkshop „Songs in Real Life“ fleißig und kreativ: Gemeinsam mit Schauspielerin Sunny Bansemer produzierten sie einen eigenen Musikclip. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und steht ab sofort auf dem städtischen YouTube-Kanal zur Verfügung.

Singend, tanzend und rappend

Singend, tanzend und rappend sind die Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 14 Jahren aus Marl vor der Kamera zu bestaunen. Bei „Songs in Real Life“ waren sie jedoch auch dahinter aktiv. Schließlich zielte der Workshop auf die Beteiligung der jungen Menschen am kompletten Produktionsprozess eines Musikclips ab. „Die Marler Kids hatten die Gelegenheit, in die Arbeit von Medienakteuren zu schnuppern und erfuhren zeitgleich kulturelle Bildung, die die Entwicklung der Persönlichkeit positiv unterstützt“, erklärt Cornelius Demming, Theaterleiter der Stadt Marl.

Nachwuchs-Medienmacher kümmerten sich um Ton und Video

Selbstständig kümmerten sich die Nachwuchs-Medienmacher um Tonaufnahmen, Videodrehs, Setfotos oder Requisiten. Songs bekannter Stars wurden mit neuen Texten zu witzigen oder banalen Alltagssituationen eingesungen. So verwandelten die Marler Kids den Party-Track „Friday“ von Riton x Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman in den Song „Freibad“, der ein geschlossenes Freizeitbad und den Kummer über fehlenden Badespaß thematisiert. Aus dem Nummer-Eins-Hit „Wellerman“ entstand ein Lied namens „Dönerman“, der vom Rabatt beim Dönerkauf handelt. Der Coldplay-Song „Higher Power“ wurde zu „Essensklauer“ umgedichtet.

Ab ins Tonstudio

Gemeinsam mit Musikprofi und Produzent Philipp Kersting nahmen die jungen Leute ihre Tracks im mobilen Tonstudio auf. Danach sorgten sie mit Unterstützung von Schauspielerin Sunny Bansemer für die Extraportion „Camera Acting“ und drehten mit Videoprofi Marco Rentrop coole TikTok-taugliche Musikclips, die jetzt in einem fünfminütigen Video zusammengeschnitten wurden. Der Kurzfilm steht ab sofort auf dem städtischen YouTube-Kanal unter https://youtu.be/gmZs-vgVsuc zur Verfügung.

Der Kulturrucksack

Im Rahmen des Kulturrucksacks, ein Förderprogramm des Landes NRW, hatte das Amt für Kultur und Weiterbildung der Stadt Marl den besonderen Workshop für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren angeboten. Weitere Informationen zum Kulturrucksack finden Interessierte unter: https://www.kulturrucksack.nrw.de