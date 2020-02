Am Dienstag, 4. Februar, veranstaltet die Familienbibliothek Türmchen eine abenteuerliche Vorlesestunde für Kinder ab vier Jahren mit Bilderbuchapp. Beginn ist um 15 Uhr, Eduar-Weitsch-Weg 13.



Die Geschichte handelt von Fiete, Hinnerk und Hein die mächtig stolz sind auf ihr Schiff Botilda. Sie sieht nach der Reparatur aus wie neu. Die Freunde können es kaum erwarten, auf die große Reise zu gehen. Doch dann passiert mitten in der Nacht etwas ganz Ungewöhnliches. Die Zuhörer erleben eine aufregende Seefahrt und spielen die Abenteuer von Fiete und seinen Freunden in der Bilderbuchapp nach.

Nach der Lesung haben die kleinen Leser die Gelegenheit in vielen neuen Bilderbüchern zu stöberen und Bücher auszuleihen. Eltern, Großeltern und Geschwister herzlich willkommen.