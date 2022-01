Musikschule Marl lädt zum Vortragsabend ein

Wenn junge Künstlerinnen und Künstler ihre Instrumente in die Hand nehmen, dann ist es endlich wieder soweit: Die städtische Musikschule veranstaltet am Dienstag, 18. Januar, um 19 Uhr einen Vortragsabend in der Aula der Scharounschule. Der Eintritt ist kostenlos. Es gilt die 2G-Regel.

"Jugend musiziert"

„Trotz aller Corona- Widrigkeiten freut sich die Musikschule, am kommenden Dienstag zum ersten Vortragsabend des neuen Jahres einladen zu können“, sagt Günter Braunstein, Leiter der städtischen Musikschule. Zwei Wochen vor dem jährlich stattfindenden Wettbewerb „Jugend musiziert“ sollen alle Musikerinnen und Musiker außerdem die Gelegenheit bekommen, ihr Programm schon einmal vor Publikum aufzuführen.

Vielfältiges Programm

Neben der berühmten Bourrée aus Bachs h-moll- Suite, hier in einer Bearbeitung für Flöte und Klavier, dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer unter anderem auf eine anspruchsvolle Gitarrenetüde von L. Brouwer, eine Romanze von Saint-Saens für Horn und Klavier sowie auf einen Satz des Cellokonzerts von Lalo freuen.

2G- Nachweis

Der Besuch des Vortragsabends am Dienstag, 18. Januar, um 19 Uhr in der Aula der Scharounschule (Westfalenstr. 68 a) ist nur mit einem 2G- Nachweis möglich. Dieser wird am Einlass kontrolliert. Es gelten außerdem die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen sowie das Tragen einer medizinischen Maske. Der Eintritt ist frei.