Musikzwerge in Marl erleben Freude am Musizieren

Nach mehreren Jahren Pause reaktiviert die Musikschule der Stadt Marl nun ein bewährtes Angebot für die Jüngsten: Die Musikzwerge, ausgerichtet für Kinder im Alter von 2-4 Jahren. Eltern können jetzt ihre Kinder für den neuen Kurs anmelden.

Bei den künftigen „Musikzwergen“ möchte die Musikschule die Freude am Umgang mit Musik und dem eigenen Musizieren wecken. Mit Singen, Rhythmusübungen, Bewegungsspielen, Geschichten sowie Fingerspielen wird die Musik in die Erlebniswelt der Kinder einbezogen. Der neue Kurs startet bereits nach den Weihnachtsferien und findet immer dienstags von 14.45 bis 15.30 Uhr in der Scharounschule statt.

Anmeldung

Unter der Telefonnummer (02365) 50330653 gibt die städtische Musikschule weitere Auskünfte und nimmt gern Anmeldungen entgegen.