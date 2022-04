Osterferienprogramm im LWL-Römermuseum in Haltern (Kreis Recklinghausen)

Das LWL-Römermuseum fordert in den Osterferien Kraft und Geschick heraus: Am Dienstag (12./19.4.) und Mittwoch (13./20.4.), jeweils von 11 bis 13 Uhr, können Kinder ab acht Jahren das Osterferienprogramm "Mit Kraft und Geschick: Lederhandwerk im Römerlager" entdecken.





2.000 Jahre alte römische Lederfunde

Leder ist für Archäolog:innen heute ein spektakulärer Fund, für die Legionäre war das Material vor 2.000 Jahren alltäglich. Zelte, Beutel, Schuhe und Gürtel wurden aus diesem Material hergestellt. Gemeinsam mit den Museumspädagog:innen begeben sich die Teilnehmenden auf die Suche nach 2.000 Jahre alten römischen Lederfunden. Im Anschluss kann jede:r ein eigenes Lederstück bearbeiten. Mit viel Kreativität entstehen so Beutel und Schlüsselanhänger.

Die Teilnahme am Osterferienprogramm ist kostenlos. Die Materialkosten betragen drei Euro pro Werkstück. Die Anzahl an Teilnehmer:innen ist begrenzt, deshalb wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 02364 93760 oder per E-Mail an: besucherservice-roemermuseum@lwl.org.

Kalle, der Museumsmaulwurf

Darüber hinaus steht am 17. April der Familiensonntag auf dem Programm. Um 11 Uhr erwartet Kinder zwischen fünf und sechs Jahren die Führung "Kalle, der Baumeister". Kalle, der Museumsmaulwurf, hat Lust auf frische Luft. So macht er sich mit den Kindern auf den Weg, die Römerbaustelle Aliso zu erkunden. Gemeinsam entdecken sie dort nicht nur das nachgebaute römische Westtor und das neue römische Wachhaus, sondern auch allerlei Wissenswertes über die Römer:innen. Zum Abschluss des Programms werden zusammen die bei den römischen Kindern beliebten Nüssespiele ausprobiert.

19. Legion in voller Rüstung

Um 14 Uhr können sich Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren auf einen Rundgang in römischer Begleitung mit dem Legionär Fenestela begeben. Kurz vor seiner ehrenhaften Entlassung besteht noch einmal die Gelegenheit, den Angehörigen der 19. Legion in voller Rüstung anzutreffen.

Von 12 bis 14 Uhr und von 15 bis 17 Uhr können Familien mit Kindern an einer Bastelaktion teilnehmen. Die Materialkosten betragen drei Euro pro Werkstück.

Rom in Westfalen



Der darauffolgende Sonntag (24.4.) steht ganz im Zeichen der aktuellen Sonderausstellung "Rom in Westfalen 2.0". Um 11 Uhr erzählt eine Führung "Von Adlern, Maultieren und Skorpionen" für Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Der Rundgang versetzt die Teilnehmenden 2.000 Jahre zurück, als sich die Römer auf einem Feldzug in Germanien befanden. Aber was hat sie hergeführt und was haben sie hier erlebt? Antworten auf diese Fragen und nähere Informationen zur römischen Legion, Handel und Handwerk erhalten die Besucher:innen bei dieser Führung.

Feldzüge der Römer

"Verschiedene Kulturen, gemeinsame Grenzen: Römer und Germanen an Rhein und Lippe" stehen bei einer Führung um 14 Uhr auf dem Programm. Der Rhein trennte vor 2.000 Jahren Römer und Germanen. Was war die Motivation der Römer für ihre Feldzüge? Wie verhielten sich die Germanen? Dies und mehr können Besucher:innen ab 14 Jahren herausfinden.

Die Führungen dauern etwa anderthalb Stunden.