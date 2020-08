„Rock of Ages“ eröffnet Spielzeit im Theater Marl

Es wird laut, es wird rockig: Zur Eröffnung der neuen Spielzeit im Theater Marl tritt das Westfälische Landestheater am Samstag, 05. September, mit dem Musical „Rock of Ages“ auf. Für den Besuch gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Karten sind ab sofort im Stadtinformationsbüro i-Punkt erhältlich.

Hollywood, Ende der 80er-Jahre: Noch geben Haarspray und Leggings im Bourbon Room Bar den Ton an. Während Stacee Jaxx den Groupies „behilflich“ ist, ihre Fantasien auszuleben, malt sich Drew – angehender Rockstar und augenblicklicher Kloputzer – seine goldene Zukunft aus. Dabei steht auch die „umwerfende Traumfrau“ im Mittelpunkt – sie zu erobern ist zunehmend das Einzige, woran er denken kann. Bis zwei Entwickler in die Stadt kommen, um genau an dem Ort, an dem die Romantik noch wuchert, ein anderes Paradies zu errichten: eine Shopping-Mall. So rüsten all jene zum großen Kampf, denen die ungezügelten Verheißungen der Rockmusik Lebensinhalt sind: Um der Sterilität und inhaltsleeren Hülle des konsumorientierten Massendaseins die Stirn zu bieten.

Mit den Songs von Foreigner, Europe, REO Speedwagon..

.

Auf der Marler Bühne entwickelt sich eine verrückte, urkomische, wilde Rock’n’Roll-Liebesgeschichte, die das Publikum direkt ins Herz der Rockmusik führen soll. Gäste erleben eine Reise in die Zeit der großen Bands, der noch größeren Frisuren, der schrillen Klamotten und des verschärften „way of life“. Der große Broadway-Erfolg mit den Songs von Foreigner, Europe, REO Speedwagon, Whitesnake und vielen mehr.

Tickets und weitere Informationen

Karten für das Rock-Musical „Rock of Ages“ am Samstag, den 05. September, um 19:30 Uhr sind im Stadtinformationsbüro i-Punkt im Einkaufszentrum Marler Stern erhältlich (montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr, Telefon: 0 23 65/ 99 43 10). Wichtiger Hinweis: Damit der Einlass reibungslos verläuft, bittet die Stadt Marl um vorzeitiges Erscheinen, damit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.