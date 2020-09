Das Westfälische Landestheater gastiert am 20. September um 15 Uhr mit dem Stück „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ im Theater Marl. Eingeladen sind Kinder ab sechs Jahren, die Lust auf eine spannende und schaurig-schöne Geschichte haben.

Mit seiner Bearbeitung von Cornelia Funkes erfolgreichstem Roman „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ präsentiert John Y. Hammer ein lustiges, spannungsgeladenes Stück, das von Mut und Freundschaft handelt.

Darin freundet sich Tom mit dem Gespenst Hugo an, das heimlich in Toms Keller gezogen ist. Denn in der Villa von Hugo spukt es auch. Ein unglaublich ekelhaftes Gespenst treibt dort sein Unwesen. Mit Friedhofserde und Veilchenparfüm bewaffnet nehmen Tom und Hugo gemeinsam mit der erfahrenen Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft die eisige Spur zum gefährlichsten aller Gespenster auf.

Die deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke ist seit dem Durchbruch ihres Romans „Herr der Diebe“ international bekannt. Inzwischen hat sie über 60 Bücher geschrieben. Ihre Werke wurden in 37 Sprachen übersetzt und zahlreiche ihrer Bücher wurden verfilmt oder fürs Theater dramatisiert.

Karten für das Stück „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ sind im Stadtinformationsbüro i-Punkt erhältlich (montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr, Telefon: 994310).