Skulpturenmuseum Glaskasten Marl: Die Spielstraße München 1972

Vom 23. August bis 1. November 2020 wird im Skulpturenmuseum Glaskasten Marl die Ausstellung Die Spielstraße München 1972. Kunst als Kommentar zu den olympischen Spielen. Eine Ausstellung aus dem Archiv Ruhnau. gezeigt. Das Kooperationsprojekt von Urbane Künste Ruhr und dem Skulpturenmuseum Glaskasten Marl zeigt bisher unveröffentlichtes Archivmaterial zu einem Projekt innerhalb des künstlerischen Programms zu den Olympischen Spielen 1972 in München und setzt dessen Konzept in Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit diversen Originalobjekten, Dokumenten und einer Filminstallation aus dem Archiv Ruhnau gibt die Ausstellung einen Einblick in die Entwicklung und Umsetzung des partizipativ und performativ ausgerichteten Projekts im Kontext des sportlichen Großereignisses.

Kunst als Kommentar zu den Olympischen Spielen



Im Einklang mit der olympischen Idee de Coubertins verfolgte die Spielstraße als kulturelles und künstlerisches Angebot neben dem sportlichen Wettbewerb das Ziel, zur internationalen Verständigung beizutragen. Der Architekt Werner Ruhnau, bekannt geworden durch innovative Theaterbauten wie das 1959 in Gelsenkirchen eröffnete Musiktheater im Revier, konzipierte dazu als Generalintendant ein Programm, welches mithilfe einer variablen Bühnenarchitektur partizipativ und für ein internationales Publikum zugänglich gestaltet wurde. Anita Ruhnau lud außerdem bildende Künstlerinnen und Künstler ein, vor Ort täglich Kunstwerke zu produzieren. Inhaltlich an den olympischen Spielen und dem tagesaktuellen Geschehen orientiert und gleichzeitig von einem spielerischen Festcharakter geprägt, zeichnete sich die Spielstraße durch ein zukunftsweisendes und vielschichtiges Konzept aus. Aufgrund des Anschlags auf die israelische Mannschaft am 5. September 1972 wurde die Spielstraße jedoch abgebrochen und im Nachgang kaum rezipiert.

Urbane Künste Ruhr

Die gemeinsam von Georg Elben (Direktor Skulpturenmuseum Glaskasten Marl), Britta Peters (Künstlerische Leitung Urbane Künste Ruhr) und Jana Kerima Stolzer (freie Künstlerin) kuratierte Ausstellung reflektiert die konzeptionellen sowie inhaltlichen Charakteristika der Spielstraße im Kontext aktueller Entwicklungen. Dabei spielen sowohl das ökologische als auch das gesellschaftliche Klima eine besondere Rolle. Während Konsumkritik, Partizipation und die Bedeutung von Versammlungen im öffentlichen Raum bereits 1972 zentrale Themen waren, lassen sie sich als Teil des Ausstellungsprojekts Ruhr Ding: Klima von Urbane Künste Ruhr heute neu verorten. Die Spielstraße München 1972 wird als erstes Projekt zeitlich losgelöst vom Ruhr Ding: Klima eröffnet. Das Gesamtprojekt wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben und findet nun vom 8. Mai bis 27. Juni 2021 statt.

Veranstaltungsprogramm

Ein Veranstaltungsprogramm, Führungen sowie ein Ausstellungskatalog werden die vielseitigen Beziehungen von Sport, Kunst und Gesellschaft begleitend thematisieren. Darüber hinaus wird innerhalb der Ausstellung die Siebdruck- Bühne, eine Siebdruckwerkstatt mit dem Künstler Béla Pablo Janssen, angeboten. Termine und Details finden Sie auf der Webseite des Skulpturenmuseums Glaskasten Marl.

Führungen durch die Ausstellung Die Spielstraße München 1972

Termine: Donnerstags und sonntags um 15.30 Uhr

Dauer: Ca. eine Stunde

Treffpunkt: Eingang Skulpturenmuseum Glaskasten Marl Creiler Platz, 45768 Marl

Irrlichter-Touren durch die Ausstellung und die Stadt Marl

Termine: Sonntags um 11.30 Uhr

Dauer: Ca. zwei Stunden

Treffpunkt: Eingang Skulpturenmuseum Glaskasten Marl Creiler Platz, 45768 Marl