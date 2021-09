Sonntag auf Zeche Hannover, Erlebnisführungen durch das Denkmal

Mit ihrem wuchtigen Malakowturm erinnert die Zeche Hannover in Bochum an eine Burg aus dem Mittelalter. Erbaut wurde sie Mitte des 19. Jahrhunderts. Innovativ war die Fördertechnik, die hier erfunden wurde. Sie ist noch heute weltweit im Einsatz. In der Maschinenhalle dreht sich bei Schauvorführungen die große Treibscheibe der Dampffördermaschine von 1893. Sie ist das älteste Exemplar, das man im Ruhrgebiet am Originalstandort sehen kann. Ein Highlight für die Jüngsten ist unser Bergbauspielplatz „Zeche Knirps“.

Innovation und Geschichte erleben in der Burg für den Bergbau

Jeden Sonntag 12 und 15 Uhr Erlebnisführungen durch das Denkmal. Höhepunkt ist die Vorführung der historischen Dampffördermaschine. An Feiertagen findet nur eine Führung um 15 Uhr statt.

Dauer: ca. 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.