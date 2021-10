Sonntag im LWL-Römermuseum

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher:innen am kommenden Sonntag im Römermuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Haltern am See: Eine "römische" Edelsteinschleiferin und ein "römischer" Edelsteinhändler zeigen ihr Handwerk und laden zum Mitmachen ein. Im Gepäck haben sie viele farbenprächtige Edelsteine. Daneben führen Themen-Führungen durch die Sonderausstellung "Schatzkammer der Caesaren".

Am Sonntag (17.07.) geht es für Erwachsene um 11 Uhr mit der Führung "Glanz und Gloria" in die "Schatzkammer der Caesaren". Mit viel Prunk und Protz verkündet die kaiserliche Familie ihren absoluten Herrschaftsanspruch über das Römische Reich. In der Sonderausstellung erzählen farbenprächtige Edelsteine fesselnde Geschichten über Mythen und Macht.

Um 14 Uhr werden Familien mit Kindern ab zehn Jahren zu "Jäger:innen des gestohlenen Römerschatzes". Sie tauchen ein in eine spannende Geschichte: Ein Prunkstein aus der "Schatzkammer der Caesaren" wird erst auf abenteuerliche Weise geraubt, taucht dann aber auf Umwegen wieder auf. Aber er ist zerbrochen. Die Teilnehmenden machen sich selbst ans Werk und fügen ihn wieder zusammen. Dabei werden sie selbst zu Edelstein-Expert:innen. In seinem Kinosaal zeigt das Museum am Sonntag einen Film aus der "Sendung mit der Maus" zum Thema Edelstein.

Von 11 bis 14 Uhr hält die museumseigene Römertruppe, die Legio XIX Cohors I, auf dem Außengelände des Museums eine Mauerwache ab.

Für alle Veranstaltungen gilt: Zu zahlen ist der Museumseintritt, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sind kostenfrei, öffentliche Führungen sind inbegriffen. Die Materialkosten für die Bastelaktionen betragen jeweils 3 Euro.

Für den Museumsbesuch, die Teilnahme an Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten gilt in den Herbstferien (11.10. - 23.10.21): Alle Schüler:innen in Nordrhein-Westfalen benötigen für die Teilnahme an 3G-Veranstaltungen einen aktuellen negativen Corona-Test (Schnelltest, höchstens 48 Stunden alt). Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bleiben Tests auch nach dem 11. Oktober kostenlos. Kinder bis zum Schuleintritt sind weiterhin ohne Test getesteten Personen gleichgestellt.