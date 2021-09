Städtische Musikschule Marl lädt zum Dozentenkonzert ein

Nach langer Corona-Pause ist es endlich wieder so weit: Die städtische Musikschule lädt Interessierte am Samstag, 12. September, zum Dozentenkonzert in die Aula der Scharounschule (Westfalenstr. 68 a) ein. Tickets für das Konzert um 16 Uhr sind ab sofort kostenlos im i-Punkt erhältlich. Es gilt die 3G-Regel (getestet, genesen oder geimpft).

Buntes Programm mit 17 verschiedenen Instrumenten

„Wir sind froh, endlich wieder ein Konzert vor Publikum geben zu dürfen“, sagt Günter Braunstein, Leiter der Musikschule. Musikbegeisterte dürfen sich auf ein bunt gemischtes Programm mit insgesamt 17 verschiedenen Instrumenten freuen: Von der barocken Sonate bis zur Popularmusik. Das geplante Kaffeetrinken im Anschluss entfällt aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie. Die Musikschule bietet jedoch Zuhörern nach dem Konzert die Möglichkeit, sich die Instrumente genau anzuschauen.

Weiterführende Informationen:

Karten für die Vorstellung am 12. September sind im Stadtinformationsbüro i-Punkt im Einkaufszentrum Marler Stern erhältlich (montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr, Telefon: 0 23 65/ 99 43 10). Die Plätze in der Aula sind begrenzt und es gilt die 3G-Regel (www.marl.de/corona). Da am Einlass ein Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) angegeben werden muss, bittet die Stadt Marl um ein frühzeitiges Erscheinen. Ein amtlicher Lichtbildausweis ist bei Zutritt zudem vorzulegen. Einlass ist ab 14.30 Uhr, das Konzert beginnt pünktlich um 16 Uhr.