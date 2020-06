Moin Folks ! ✌️ We Need Your Support 🙏

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, waren eure Boys dieses Jahr beim Campus Ruhrcomer Contest dabei 😝✊!

Trotz Corona kann das Ganze dieses Jahr im online Format stattfinden. Das ganze ist auf 2 Tage aufgeteilt. Uns findet ihr in der 2. VORRUNDE.

Über den Link kommt ihr zur Plattform und könnt ab FREITAG 19:00 bis SONNTAG 18:00 🕕 30 Minuten „Live“ von uns hören 👂 und 2 stimmen für eure beiden Favoriten abgeben

Enttäuscht uns nicht 😜 und helft uns ins Finale 🚀

Quelle:

https://cooltour.live/campus_ruhrcomer_2020_2_vorrunde/campus_ruhrcomer2020_2runde.htm

Eure Jungs von Bring Your Own Beer 🍻

zweite Vorrunde desCampus RuhrComer 2020

Zwei Tage lang stellen wir euch die besten Campus-Bands des Ruhrgebiets vor.

Wie gestern habt ihr die Chance für eure Lieblingsband abzustimmen. Und das dieses Jahr ganz einfach von zuhause aus!

Vote für deinen Favoriten unter https://poll.fm/10555100

Wir wünschen euch viel Spaß und drücken unseren Lokalmatadoren die Daumen!