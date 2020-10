Ein Schritt in einen Hamam ist wie eine Reise in den Orient.

Lassen Sie sich auf die faszinierende Bade Rituale des Hamam ein und entdecken Sie Wellness und Genuss. Sie werden in die Hamam Philosophie eingeführt und die letzten Sorgen des Alltags legen Sie mit den Kleidern ab.

Der TAM HAMAM ist ein orientalischer Dampfbad. Geschwitzt wird auf wohlig warmen Marmor Bänken. Die intensive, feuchte Wärme öffnet die Poren der Haut , fördert die Durchblutung und hilft dabei, verhornte Hautzellen abzustoßen. Muskeln und Gelenke werden gelockert und die gerötete Haut gewinnt an Spannkraft, fühlt sich weich und samtig an.

Die Hamam-Kultur ist eine jahrhundertealte Tradition aus dem osmanischen Reich. Das arabische Wort „Hamam“ heißt „wärmen, baden“ und steht für Entspannung, Wohlbefinden und Sauberkeit. Die zentralen Elemente bei dieser traditionellen Badezeremonie sind Wasser und Wärme. „Damit Wasser reinigt, muss es fließen“, besagt eine türkische Tradition. So spülen Wassergüsse aus Kupferschalen (Tas) über den Körper nicht nur Hautschüppchen ab.

Aktuelles Angebot, gültig bis zum 31.10.2020

2 Personen zum Preis von einer beim Spa Hamam Premium

dazu gehört:

Körper-Peeling

Waschung & Körper-Massage

Einseifung

Waschung und Haarwaschung

Körper-Massage mit Seifenschaum

Anschließend Rückenmassage mit Öl

Verweilen im Hamam inkl. Wellness Tee.

Nutzen Sie die Zeit nach der Behandlung, um zu entspannen und lassen Sie sich ein Wellness Tee servieren. Verbinden Sie auf diese Weise die Gelegenheit sich vom Alltagsstress zu erholen.

€89,90 bis 31.10.2020 der Preis für 2 Personen

gekaufte Gutscheine behalten ein Jahr Gültigkeit! (bis zum 31.10.2021)

Hülsstraße 31 in 45772 Marl

Tel: 02365 8874488

Öffnungszeiten aktuell: 11:00-23:00 Uhr