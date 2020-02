Am Sonntag, 1. März, inszeniert das Landestheater Neuss das Märchen "In einem tiefen dunklen Wald" von Paul Maas im Theater Marl. Los geht es um 15 Uhr. Das moderne Märchen hat einige überraschende Wendungen. Zudem ist es Sprachwitz und Situationskomik gespickt und bringt so die klassischen Motive des Genres munter durcheinander.

Untiere entpuppen sich hier als eigentlich ganz nette, treu doof vor sich hin müffelnde Höhlenbewohner und Prinzen als Prinzessinnen, die daran interessiert sind, eher selbständig durchs Leben zu gehen, als geheiratet zu werden.

Kindertheater über starke Prinzessinnen

Und genau darum geht es: Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora soll heiraten. Doch kein Bewerber gefällt ihr. Da kommt der Tronfolgerin die Idee, sich von einem Untier entführen zu lassen. Echt soll es sein, aber bitte nicht gefährlich! Dann würden wohl die mutigsten Prinzen von überall her kommen, um sie zu befreien. So ihr Plan. Sie macht ein Untier ausfindig, doch möchte das Zottelmonster nichts von ihr wissen. Daher entführt die Prinzessin sich kurzerhand selbst und zieht in eine Höhle ein. Davon hört Prinzessin Simplinella von Lützelburgen. Als Abenteurerin in die Welt zu ziehen, war immer ihr Traum. In Männerkleidern und Begleitung des Küchenjungen Lützel macht sie sich auf den Weg in den tiefen, dunklen Wald, die Prinzessin zu befreien aus den Klauen des gefährlichen Untiers? Moment! Wer muss hier eigentlich vor wem gerettet werden?

Karten und weitere Informationen zu dem Stück gibt es im Stadtinformationsbüro i-Punkt im Einkaufszentrum Marler Stern, Telefon: 02365/ 994310.