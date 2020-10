Theater Osnabrück gastiert mit „Mephisto“ in Marl

Nach dem Roman von Klaus Mann zeigt das Theater Marl am 31. Oktober um 19.30 Uhr das Schauspiel „Mephisto“. Zu Gast ist das Theater Osnabrück mit der außergewöhnlichen Inszenierung von Regisseur Christian von Treskow. Karten sind ab sofort im i-Punkt erhältlich.

Hauptfigur trägt Züge des Schauspielers Gustaf Gründgens

Pakt mit dem Teufel

In Klaus Manns Roman geht der Schauspieler und Regisseur Hendrik Höfgen einen Pakt mit dem Teufel ein, als er sich mit den neuen, barbarischen Machthabern arrangiert und sich sogar in deren Dienste stellen lässt. „Mephisto“ erzählt die Geschichte des Protagonisten, von seinen Anfängen im Hamburger Künstlertheater 1926 bis zum Jahr 1936, als er es zum gefeierten Star des neuen Reiches gebracht hat. Höfgen verrät die humanen Werte, für die er einst eintrat und. Am Ende ist er ein „Affe der Macht“ geworden, ein „Clown zur Zerstreuung der Mörder“. Die Figur des Hendrik Höfgen trägt unverkennbar manche Züge des Schauspielers Gustaf Gründgens, der mehr als 350 Mal die Rolle des Teufels Mephisto in Goethes Faust verkörperte.

Roman wurde Kult

Klaus Manns Erzählung ist aber kein Enthüllungsroman, sondern ein zeitkritisches Panorama der Zustände in Nazi-Deutschland – mit deutlich satirischen Elementen. Mann sah im Komödianten Höfgen das Symbol „eines durchaus komödiantischen, zutiefst unwahren, unwirklichen Regimes“, wie er in seiner Autobiographie betonte. „Mephisto“ erschien erstmals 1936 im Exil. 1966 wurde der Roman in der Bundesrepublik verboten. Dessen ungeachtet erschien 1981 eine Neuausgabe. Das Buch wurde Kult: als exemplarische und höchst lehrreiche Geschichte über Anpassung und Widerstand, Karrieredenken und künstlerische Moral.

Werkseinführung vor Vorstellungsbeginn

Hygiene- und Abstandsregeln

Besucherinnen und Besucher können eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn an einer Einführung in die Thematik des Stückes teilnehmen. Für den Besuch der Veranstaltung gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

Karten für die Vorstellung am Samstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr sind im Stadtinformationsbüro i-Punkt erhältlich (montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr), Telefon: (0 23 65) 99-43 10.