TIKTAALIK war live am Bootshaus des Faltboot Club Hamm Marl 55 e.V.

Das war ein unvergesslicher Abend an diesen besonderen Ort mit toller Bühne. Der Faltboot Club hatte TiktAAlik zu Gast. Das war ein musikalischer Leckerbissen vom Feinsten. Sie hatten auch bisher unveröffentliche Stücke vorgetragen. Die Besucher waren begeistert und forderten immer wieder eine Zugabe. Besonder berührend war das Stück in lettischer Sprache. Die Klangbreite der elektronischen Sounds war fesselnd, Tanzeinlagen der Sängerin begeisterten.





Das DUO

TiktAAlik Ist ein estländisch/deutsches Trip-Hop/Electronic Music Duo bestehend aus Sängerin Layn und MoS Renaud tritt im Bootshaus auf . Seit der Gründung im Sommer 2016 wurde TiktAAlik für zahlreiche Gigs gebucht und besticht durch Layn's präsente Bühnenshow und den dynamischen und fetten Live-Sound.

Wenn man eintaucht in die Musik von TiktAAlik, fühlt man sich direkt verortet in die Weiten und Tiefen Islands. Dünne Eisschichten und heiße Geysire ziehen an einem vorbei. Vor allem wenn man dann auch die faszinierenden Melodien der Sängerin vernimmt, fühlt man sich unweigerlich an Björk erinnert. Und doch ist der Gesang weit entfernt von einer Kopie. Die eigene Ausdrucksweise, das Spiel mit ihrem Stimmsound, ihre grenzenlose Emotionalität nimmt den Hörer buchstäblich gefangen und mit auf die Reise durch die Geschichte ihrer Songs.

Das Debut-Album von TiktAAlik ist unglaublich spannend und vielfältig. Kaum hat man sich eingeigelt in die Schönheit und Weichheit der ruhigen Songs und Synthesizer, da reißt einen ein bewusst eingesetzter Trip-Hop-Beat aus seiner Entspanntheit. Die Klangbreite der elektronischen Sounds ist fesselnd, aber auch Jazz-Elemente klingen hier und da an, wenn echte „analoge“ Instrumente wie z.B. Streicher auftrumpfen und eine melodiöse Interessantheit in die Songs schleusen, die man zunächst im Entferntesten nicht vermutet hat.

TiktAAlik faszinieren wie Polarlichter im kühlen Norden. Eine Erscheinung, die man festhalten möchte. Kräftig und zart zugleich.