Die Pandemie verändert fast alles im täglichen Leben. Das geht über die Lebensweise und natürlich auch über die Feiertradition. Allerdings steigert Corona auch die Kreativität in Marl. Denn die Stadt lässt das VolksParkFest auch in diesem Jahr steigen - und zwar virtuell. Die Party steigt im Internet.

Das Fest der der europäischen Freundschaft wandet vom Marler Volkspark ins Netz. Das ist der feste Plan der Stadt und von Bürgermeister Werner Arndt: „Alle Vereine, Verbände und Institutionen sind herzlich eingeladen, gemeinsam das VolksParkFest 2020 digital zum Leben zu erwecken.“

Die Stadtverwaltung bietet allen Marler Vereinen, Verbänden und Institutionen die Möglichkeit zu einer digitalen Teilnahme am VolksParkFest. Am 3. Oktober, am „Tag der Deutschen Einheit“, wird das digitale VolksParkFest auf der städtischen Homepage eröffnet. Dort können sich Vereine, Verbände und Institutionen in einem kurzen Video vorstellen und ihre Angebote sowie besonderen Aktionen präsentieren. Ein Link führt zusätzlich auf die Vereins-Homepage, wo sich die virtuellen Besucher weiter über die Aktivitäten und Inhalte informieren können.

Die kreativsten Videos werden prämiert

Die Teilnahme am digitalen VolksParkFest ist kostenfrei. Als Dankeschön wird die Stadt alle Spendengelder, mit denen sie von heimischen Firmen unterstützt wird, unter den teilnehmenden Vereinen und Institutionen aufteilen. Die kreativsten Videos werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt und zusätzlich prämiert. Ebenso werden die in Marl ortsansässigen Parteien und Wählergruppen sowie die Sponsoren auf der Seite aufgeführt und ebenfalls verlinkt sein.

Bei Interesse oder Fragen zum VolksParkFest 2020 digital können sich Vereine, Verbände und Institutionen telefonisch an Janusz Turoǹ (02365) 99-2782 und Iris Matheus (99-2753) vom Stadtmarketing oder per E-Mail an marketing@¬marl.de wenden.