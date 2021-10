Hülser-Oktoberfest 2021 🥨

am 01.10.2021 Anna-Maria Zimmermann und volles Brett

Dieses Jahr heißt es in Marl endlich wieder O‘zapft is 😍

Am Fr./Sa. 01./02.10 und Sa. 16.10. startet wieder unser Hülser-Oktoberfest- dieses Jahr in der Vest-Alm Marl!

An beiden Wochenenden werden Euch Anna-Maria Zimmermann, Peter Wackel und Isi Glück, in Kombination mit unseren Oktoberfest Bands Volles Brett! und Münchner Zwietracht, so richtig einheizen! Wir werden auch in unserer Alpenhalle in der Vest-Alm mächtig für Oktoberfest Stimmung sorgen und mal wieder so richtig zünftig mit Euch feiern!

Also holt Eure Dirndl und Lederhosen schon mal aus dem Schrank!

An allen 3 Tagen gilt für alle Besucher 3G Regeln:

Geimpft (Vollständiger Impfschutz von 14 Tagen)

Genesen (mind.28 Tage, max. 6 Monate alt)

Getestet Antigen-Test (max 6 Stunden alt) oder natürlich auch PCR(max 48 Std.)

Quelle: http://www.huelser-oktoberfest.de/