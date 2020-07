Ab dem 18. August sowie in den Herbstferien ist der pädagogische Kinderzirkus pompitz zu Gast im Jugend- und Kulturzentrum Hagenbusch. Im August und September finden die Zirkus-Workshops dienstagsnachmittags statt. Die jungen Teilnehmer können dann die Grundlagen in den Disziplinen Akrobatik, Jonglage, Laufkugel- und Drahtseilartistik, Clownerie, Zauberei und Fakirtechniken kennenlernen. Das Angebot richtet sich an sechs bis zwölf Jährige.

Im Vordergrund des Angebots steht dabei ebenso das Erlernen sozialer Kompetenzen, die Überwindung eigener Ängste und die Fähigkeit, sich aufeinander verlassen zu können. Innerhalb des Trainings werden Körperkontrolle, Koordination, Beweglichkeit und Geschicklichkeit geschult, Kopf und Körper werden dabei gefördert und individuell gefordert. Am 15. Dezember findet vor Publikum im professionellen Zirkusambiente eine kleine Abschlussaufführung statt. Die Teilnahme am wöchentlichen Programm ist kostenlos.

Vom 12. bis 16. Oktober sowie vom 19. bis 23. Oktober findet das Herbstferienangebot statt. Das Ferienprojekt wird gefördert, es ist nur ein Verpflegungsbeitrag von 30 Euro (Frühstück, Teilnahme 8 bis 13 Uhr) oder 50 Euro (Frühstück und Mittagessen, Teilnahme 8 bis 16 Uhr) zu zahlen.

Eine verbindliche schriftliche Anmeldung ist aufgrund der aktuellen Lage zwingend erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Weitere Informationen gibt es im Jugend- und Kulturzentrum Hagenbusch, Rappaportstraße 12, unter Tel.: 02365/63889 oder per Mial an info@hagenbusch-re.de.