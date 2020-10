"Zeit im Fluss" im Schiffshebewerk Henrichenburg

Die Fotografin Elke Fischer und die Autorin Sabine Theil sind mit einem Containerschiff auf dem Rhein unterwegs gewesen und haben ihre Eindrücke in Fotos und Texten festgehalten. Ihre Ausstellung ist im Laderaum des historischen Lastkahns "Ostara" im LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg zu sehen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bietet im September zwei öffentliche Führungen an, sonntags (1.11. und 8.11.) um 14.30 Uhr.

Die Ausstellung bietet unmittelbare Einblicke in die Welt der Containerschifffahrt auf dem Rhein, einer der Hauptverkehrsadern Europas. In den Häfen von Rotterdam und Antwerpen haben Elke Fischer und Sabine Theil beeindruckende industrielle Szenarien entdeckt. Auf dem Weg dahin passierten sie die idyllische Landschaft am Mittelrhein. Während ihrer Fahrt haben sie die Leistungen, den Zusammenhalt und die Kameradschaft der international zusammengesetzten Schiffsbesatzung erlebt.

Treffpunkt für die jeweils einstündigen Rundgänge ist der Lastkahn "Ostara" am Oberwasser des Museums. Interessierte melden sich jeweils am gleichen Tag an der Museumskasse für die Führung an. Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen ist die Teilnehmerzahl auf maximal zehn Personen beschränkt. Die Führung ist kostenlos; zu zahlen ist nur der Museumseintritt.

Die Ausstellung endet in Kürze. Sie schließt am 8. November ihre Pforten, also an dem Tag, an dem die letzte der beiden Führungen stattfindet.