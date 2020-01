Am Sonntag, den 19. Januar, erwartet die Besucher im Theater Marl, Am Theater 2, ein ganz besonderen Klassiker der deutschen Unterhaltungskultur. Präsentiert vom Ensemble der Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig kommt das Stück "Die Feuerzangenbowle" nach dem Roman von Heinrich Spoerl auf die Marler Bühne.

„Das Schönste im Leben“, resümiert die Herrenrunde um den jungen Schriftsteller Dr. Pfeiffer, „war die Gymnasiastenzeit“. Doch Pfeiffer hatte Privatunterricht, war nie auf der Penne, kennt weder Pauker noch die Streiche, die man ihnen spielt, ist „überhaupt kein Mensch, sozusagen“. Eine Schnapsidee: Die gute alte Zeit soll auferstehen und er das Versäumte nachholen. Als „Pfeiffer mit drei f“ wird er in der Oberprima von Babenberg „Schöler“ von Professor Crey, lernt beim Bömmel, was es mit der „Dampfmaschine´“ auf sich hat und ersinnt mit seinen pubertierenden Schulkameraden Unfug aller Art, um den Lehrkörper zu foppen. Doch bald hegt er auch ernstere Absichten, denn für die reizende Tochter des gestrengen Herrn Direktors entflammen in ihm recht erwachsene Gefühle...

Die Figuren des Stückes könnten verschrobener kaum sein und entführen in eine längst vergangene Zeit. Sei es die eigene Schulzeit an deren Streiche man sich gerne erinnert oder vielleicht noch eher die Geschichten der Großeltern, die selbst die Oberprima besuchten, streng getrennt nach Jungen und Mädchen. Diese Vorstellung findet in Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Marl statt.

Karten für das Stück gibt es ab sofort im Stadtinformationsbüro i-Punkt im Einkaufszentrum Marler Stern erhältlich (montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr und samstags bis 13 Uhr, Telefon: 02365 / 994310.