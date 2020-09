Im Schloss studieren, das können jetzt 15 junge Nachwuchskräfte, die soeben ihr duales Studium beim Finanzamt Marl begonnen haben.

Und auch die sechs jungen Leute, die eine Ausbildung im mittleren Dienst absolvieren, werden sich während ihrer theoretischen Ausbildung in der noch relativ neuen Landesfinanzschule in Wuppertal wohlfühlen.

In drei beziehungsweise zwei Jahren werden sie zu (Dipl.-) Finanzwirten ausgebildet. Steuerrechtliche Studien an der Hochschule für Finanzen (gehobener Dienst) beziehungsweise Theoriephasen an der Landesfinanzschule (mittlerer Dienst) wechseln sich mit Praxisphasen im Finanzamt ab, so dass die Auszubildenden ihre theoretisch erlangten Kenntnisse während der Praxiszeit im Finanzamt vertiefen können. Und statt Studiengebühren gibt es eine Besoldung vom ersten Tag der Ausbildung an – auch während der Studienzeiten bzw. Theoriephasen.

Bewerbungsrunde 2021 gestartet

Nach einem erfolgreichen Abschluss bietet die Finanzverwaltung NRW eine sichere Anstellung und gute Berufsentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.

Die einen beginnen ihre Ausbildung, die anderen sind soeben fertig geworden. Ein interessanter Job ist auch ihnen sicher.

Und schon stehen die nächsten Schulabgänger in den Startlöchern: das Bewerbungsverfahren für das Einstellungsjahr 2021 läuft bereits.Zum Thema Ausbildung lohnt sich ein Blick unter www.fm.nrw.de/go/ausbildung. sowie www.finanzamt-marl.de.