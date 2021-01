Viele Kinder und Jugendliche sind in jüngster Vergangenheit auf die Straße gegangen, um für den Umweltschutz und ihre Zukunft einzutreten. Sie setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander, möchten selbst Einfluss nehmen und gehört werden. Und sie fassen auch mit an, um der Umwelt zu helfen, wie eine Gruppe Marler Kinder zeigt.



„Wir möchten dazu anregen, vernünftig mit ihrem Müll umzugehen, und selbst ein gutes Vorbild sein“, sagt Kirill, neun Jahre alt. Er ist eines von insgesamt 16 Kindern, die sich unter anderem bei einer Ferienspaß-Aktion auf Anregung von Michelle Ruiz Eiró, der Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt, zusammenfanden. Seitdem waren sie (bis der Lockdown kam) dem Müll in Marl bei freiwilligen Aufräumaktionen auf der Spur.

Dreweraner und Brasserter

Zusammen mit Michelle Ruiz Eiró sowie den Sozialraumarbeiterinnen Sara Langer vom LWL-Jugendhilfezentrum, Paula Weber von der Awo und Saskia Wohllebe von der Diakonie trafen sie sich alle zwei Wochen und widmeten sich dem Thema „Umwelt“. Corona-bedingt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt: in die Dreweraner und die Brasserter Gruppe.Das Thema „Umwelt“ stand seit der ersten Zusammenkunft ganz oben auf der Liste. Spielplätze, kinderfreundlicher Straßenverkehr, Sauberkeit auf Schultoiletten sowie die Gleichbehandlung aller Menschen, stellten sich als weitere Themen heraus, die den jungen Menschen sehr am Herzen liegen.

„Dass die Kinder die Umwelt und Gesellschaft als wichtige Themen benennen, hat mir sehr imponiert“, erinnert sich Michelle Ruiz Eiró. „Es zeigt, dass Kinder und Jugendliche bereit sind, sich aktiv in die Gestaltung unserer Gesellschaft einzubringen“.Regelmäßig durchquerten die beiden Gruppen seitdem das Stadtgebiet, um die Umgebung von Abfall zu befreien. Bei Wind und Wetter brachen sie zu Orten auf, an denen ihnen besonders viel Müll aufgefallen ist. Diese Orte markierten sie zuvor auf dem JuKi-Plan – dem Jugend- und Kinderplan der Stadt Marl – und stimmten regelmäßig gemeinsam ab, wo sie ihre Aufräumaktion jeweils fortsetzen. Dort sammelten sie den Unrat auf, um ihn umweltschonend zu entsorgen. „Wir lernen dabei auch, wie wir selbst noch besser mit dem Müll und unserer Umwelt umgehen können“, berichtet die neunjährige Lara. Mit ihrem Engagement möchten sie mit gutem Beispiel vorangehen und andere Marlerinnen und Marler auf die Müllproblematik aufmerksam machen. Bei ihren Rundgängen scheuen sich die jungen Umweltschützer auch keineswegs, einzelne Passanten anzusprechen und aufzufordern, ihre Zigarettenkippen „bitte vernünftig zu entsorgen“. „Jeder ist schließlich selbst dafür verantwortlich, seinen Abfall umweltgerecht zu entsorgen“, ist Kirill überzeugt. Besonders viele Zigarettenkippen, so die Beobachtung der engagierten Umweltschützer, werden rund um den Rathaus-See achtlos auf den Boden geworfen.



Recht sauber um den See herum

„Insgesamt waren wir aber positiv überrascht, dass rund um den See viel weniger Müll herumliegt als wir erwartet hatten“, berichtet Lara.In einer Videokonferenz haben die 16 freiwilligen Umweltschützer kürzlich beschlossen, künftig vor allem die Spielplätze unter die Lupe zu nehmen. Sie wollen sich anschauen, in welchem Zustand die Plätze und Geräte sind. Sobald möglich, möchten sie zudem bei einem Kindergipfel über weitere Schwerpunktthemen beraten, anhand derer sie in Marl aktiv Einfluss nehmen können. Einig ist sich die Gruppe, dass ihre Aktionen nicht unbemerkt bleiben sollen.

Zur besseren Erkennung wünschen sich die Mädchen und Jungen außerdem T-Shirt mit eigenem Logo. Die kreativen Entwürfe dafür wollen sie selbst gestalten.Dabei können sie auf die Unterstützung von Bürgermeister Werner Arndt setzen. Er ist begeistert vom Eifer der jungen Leute und hat spontan zugesagt, die gewünschten T-Shirts für die Gruppe zu spenden: „Der Einsatz der Gruppe für die Umwelt und unsere Stadt ist vorbildlich und verdient unsere Wertschätzung“, so Arndt. „Das Engagement ist außerdem ein tolles Beispiel dafür, wie wichtig die Förderung der Mitwirkung unserer jungen Bürgerinnen und Bürger ist“, sagt Arndt, der sich nachdrücklich für die Wiederbesetzung der Stelle der Kinder- und Jugendbeauftragten eingesetzt hatte.

Mitmachen

Kinder und Jugendliche können sich der Gruppe noch anschließen und auch darüber hinaus weitere Aktionen und Projekte umsetzen.Wer Interesse hat, meldet sich bei Michelle Ruiz Eiró unter Tel. 02365/992486.