Mila und Ben sind die beliebtesten Vornamen in Marl. Gleich zehn Mädchen haben im Jahr 2020 den Vornamen Mila erhalten; an acht Jungen wurde der Vorname Ben vergeben.



Insgesamt erblickten 673 Neugeborene im vergangenen Jahr in Marl das Licht der Welt. Das geht aus der Geburtenstatistik des Standesamtes hervor. Ben (Zweitplatzierter im Jahr 2019) und Mila (Fünfplatzierte im Jahr 2019) führen somit die Hitliste 2020 der Vornamen aller Neugeborenen in Marl an. An Platz zwei und drei stehen bei den Mädchennamen Mia (sieben Nennungen) und Vorjahressiegerin Lina (sechs). Ebenfalls weit oben auf der Rangliste sind Juna, Lia, Mira und Emma zu finden. Bei den männlichen Vornamen folgen auf den Plätzen zwei und drei Elias (sieben), dicht gefolgt von Luca (sechs). Auf den Folgeplätzen stehen die Vornamen Jonas, Marlon, Max und Liam.

Leichte Rückgänge zu verzeichnen

Insgesamt beurkundete das Standesamt im letzten Jahr 673 Geburten (338 Jungen und 335 Mädchen), 36 mehr als 2019. Einen leichten Rückgang verzeichnete das Standesamt auch bei den Eheschließungen: 207 Paare haben in Marl den Bund fürs Leben geschlossen, im Vorjahr waren es 219 Trauungen.