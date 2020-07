Hilfesuchend sprang dieser kleine Freund aus einem Gebüsche im Hof der Polizeiwache Bottrop, rannte auf einen Polizisten zu und kletterte sofort an ihm hoch. Augenscheinlich war das kleine Hörnchen in Not und brauchte Hilfe. Der Polizist nahm umgehend Kontakt mit dem Eichhörnchen Notruf e. V. auf. Dieser bestätigte, dass ein solches Verhalten als Hilferuf zu verstehen ist, da es aller Anschein nach seine Mutter verloren hat.



Die Polizisten legten den Kleinen in einen Karton und gaben ihm frisches Wasser, bis die ehrenamtliche Helferin vom Eichhörnchen Notruf e.V. auf der Wache erschien und ihn in die Auffangstation nach Dorsten brachte - natürlich nicht ohne ihm vorher einen Namen zu geben.

Sollten auch Sie ein Eichhörnchen in Not auffinden, können Sie sich an den Eichhörnchen Notruf e. V. unter 0700 200 200 12 wenden.

Die Auffangstationen des Vereins

Die Auffangstationen arbeiten nach bestimmten Standards, die sich im Laufe der Vereinsarbeit als optimal bei der Versorgung von Eichhörnchen herausgestellt haben. Mit langjähriger Erfahrung versuchen sie natürlich die bestmögliche Pflege der Zöglinge zu gewährleisten und die Aufzucht bis zur Wiederauswilderung so artgerecht wie möglich zu gestalten.

Die Liste der Auffangstellen, mit denen wir zusammenarbeiten ist natürlich ständig im Fluss. Einerseits kommen immer mehr neue Pflegestellen hinzu, anderseits geraten manche in der Hochsaison durchaus auch an ihre Kapazitätsgrenzen.

Die aktuell für Sie nächste Auffangstation erfahren Sie über einen Anruf bei unserem Servicetelefon.