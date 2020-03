Hier piept`s wohl - Mit Nistkästen gegen Eichenprozessionspinner

Auch in diesem Jahr erwarten uns aufgrund des viel zu milden Winters wieder Unmengen von Eichenprozessionspinnern. Vor allem da, wo viel Wald ist, sind sie besonders häufig zu finden. Aus diesem Grund hat sich der TennisClub Marl 33 e.V. an die AWO Jugendwerkstatt gewendet, denn die Tennisplätze und das Vereinsheim, sowie die Gaststätte liegen direkt am Wald in Alt-Marl.

Schon in den vorherigen Jahren hatte der TC33 mit Eichenprozessionspinnern zu kämpfen, deshalb wollen jetzt rechtzeitig dagegen angehen und haben die AWO Jugendwerkstatt „woRk“ (werkorientiertes Reintegrationskonzept) um Hilfe gebeten. Die Jugendlichen haben in ihrer Werkstatt fünfzehn Nistkästen gebaut, die ersten hängen schon und am letzten Freitag wurden die letzten acht Nistkästen übergeben.

Die AWO Jugendwerkstatt befindet sich an der Hülsstraße 69 a, direkt neben dem Jahn-Stadion und hat Plätze für sechzehn Jugendliche zur Verfügung von 15 – 27 Jahren.

Dem AWO-Team ist es wichtig, sich um die Jugendlichen zu kümmern, ihnen Werte für die Zukunft zu vermitteln, zur Motivation verhelfen und ihr Selbstbewußtsein zu stärken. Der Hintergrund der Jugendlichen ist ganz unterschiedlich, wie schulische Probleme, Schulabbrecher, Mobbing, Sozialphobie oder allgemeinen Integrationsprobleme. Hier kann die Jugendsozialarbeit vieles leisten und unterstützen, indem sie mit Eltern, Schule, Jugendamt, Jobcenter und anderen relevanten Einrichtungen kooperiert, aus denen sich schon viele Vermittlungserfolge ergeben haben. Auch wenn die fünf Mitarbeiter immer für die Jugendlichen als Ansprechpartner da sind, regeln sie untereinander auch selber Meinungsverschiedenheiten oder Probleme, die in dem Alter von 16-21 Jahren immer mal auftreten, denn ein faires und gutes Verhältnis untereinander ist allen wichtig.

Förderung in verschiedenen Projekten

Immer wieder gib es spannende Projekte und fest verplante Tage, wie den Ehrenamtstag jeden Donnerstag. An diesem Tag geht eine Gruppe in die Altenpflege. Jeden Freitag wird als Wochenabschluß für alle gekocht, von der Idee, über den Einkauf bis zum Kochen übernehmen das die Jugendlichen selber. Das selbst geerntete Gemüse dafür kommt aus dem eigenen Garten. Willkommen sind eigene Ideen, die die Jugendlichen jederzeit mit einbringen und erarbeiten können.

Auf den Garten sind alle sehr stolz, denn hier wird nicht nur Gemüse selber angebaut, sondern auch ökologisch, ganz ohne Pestizide gearbeitet. Diese Arbeit liegt vor allem Bärbel Wodarz am Herzen, denn sie ist u.a. Gärtnerin.

Im Winter hat die Gruppe Futterstellen aufgebaut, Beete und Bienenwiesen angelegt. Für das Projekt „Natur was Tun“ wurden ein Hummelkasten und ein Igelhaus gebaut und mit viel Engagement und Fleiß waren alle am Besentag im Gänsebrink mit dabei.

Aktuell wird schon am nächsten Projekt gearbeitet - der NABU Marl hat eine Informationstafel für die Loemühle in Auftrag gegeben. Unterstützt werden dabei die Jugendlichen von Werkpädagoge und Werkstattleiter Dirk Kästingschäfer und Malermeister Detlef Kreul.

Eine sehr schöne Einrichtung, wo nicht nur gerne die Jugendlichen mit viel Spaß dabei sind.

Was sind Eichenprozessionsspinner:

In die Nistkästen legen diese Raupen ihre Eier und die Vögel, vorwiegend Blau- und Kohlmeisen suchen sich diese als Nistplätze aus und fressen die Raupen. Je nach Temperatur schlüpfen die Larven im April oder Mai, ggf. auch eher. Die ersten paar Wochen haben die Laven noch nicht die kleinen Härchen und das ist die ideale Zeit für die Vögel diese zu fressen.

Ab etwa Mitte Juni bilden sich bei den Eichenprozessionsspinnern die Brennhärchen, gefüllt mit Eiweißgift, die für uns Menschen gefährlich werden. Die Härchen halten sich an Kleidung und Schuhen fest und bei Berührung lösen sie stets neue toxische Reaktionen aus und können leicht in die Haut und Schleimhaut eindringen. Diese anhaltenden Hautreaktionen erinnern an Insektenstiche und halten meist ein bis zwei Wochen an.