Skatepark, Feuerstelle oder eine Seilbahn: An Ideen wird es am Sonntag, 20. Juni, bestimmt nicht mangeln. Denn da sind die Jugendlichen in Marl gefragt, ihre Visionen rund um den Volkspark mit Verantwortlichen der Stadt zu teilen. Mit diesem Aktions-Nachmittag sollen sie an den künftigen Planungen zur Umgestaltung des Volksparkes beteiligt werden.

Von 14 bis 18 Uhr bietet die Kinder- und Jugendbeauftragte Michelle Ruiz Eiró zusammen mit der Mobilen Jugendarbeit Begehungen in Kleingruppen an. Anschließend sollen die Jugendlichen ihre Vorstellungen und Wünsche teilen und sie kreativ mit Modellen visualisieren. Treffpunkt ist der Bus der Mobilen Jugendarbeit am Eingang gegenüber der Overbergschule.

Für alle, die nicht teilnehmen können, stellt die Stadt Marl vor dem Aktions-Tag, ab Montag, 7. Juni, einen Briefkasten für Postkarten und eine Holzwand im Volkspark bereitgestellt, auf der Ideen gesammelt werden können.

Bei den Planungen für die Neugestaltung des Volksparkes werden auch die Kinder nicht vergessen. Sie lädt die Stadt Marl gemeinsam mit dem Michelle Ruiz Eiró am Mittwoch, 30. Juni, von 14 bis 18 Uhr herzlich zu einer „Ideenschmiede“ ein.

Wie bereits bekannt ist, soll der Volkspark mit 4,41 Millionen Euro Fördermitteln des Bundes umgestaltet werden. Mit der Aufwertung hat sich Marl für die Internationale Garten-Ausstellung 2027 beworben. Im Herbst sollen Planungs-Werkstätten für Bürger stattfinden.