Am Samstag 29.02.2020 treffen sich die Aktiven des CDU Ortsverbandes um 9-30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Lenkerbeck Hülsbergstr. 78. Wir beginnen mit einem Frühstück und gehen dann in das Naherholungsgebiet die Burg um im Rahmen des Besentages Unrat zu sammeln.

Der Aussschussvorsitzende des ZBH - Grünflächen und Verkehr Uwe Göddenhenrich und die herzliche Baumaktivistin Mathilde Lüsch (hervorragendes Engagement für den grundsätzlichen Erhalt der Marler Bäume).

werden die Gruppe begleiten und mithelfen, die wilden Müllkippen zu entsorgen. Interessierte sind hierzu herzlich eingeladen!!!

Anschließend gegen 12.00 Uhr fahren wir zum ZBH um dort gemeinsam mit weiteren Aktiven zu klönen.