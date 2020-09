Der Herbst kommt und mit ihm die Mitarbeiter des Zentralen Betriebshofes Marl, die jetzt mit der Aufstellung der rund 270 Laubcontainer beginnen. Und natürlich mit schwerem Gerät dem Blätterregen zu Leibe rücken.

Damit reagiert der Betriebshof auf den heißen Sommer. „Die Trockenheit im Sommer hat vielen Bäumen derart zugesetzt, dass sie darauf mit frühem Laubabwurf reagieren“, erklärt Michael Lauche, Allgemeiner Betriebsleiter des ZBH. Der Betriebshof wird im Rahmen seiner betrieblichen Möglichkeiten die Sammelstellen wie in den Vorjahren bis etwa Mitte Dezember regelmäßig leeren.

Außerdem steht wieder kostenlos ein Laubcontainer am Wertstoffhof an der Zechenstraße 20 zur Verfügung.

Die Container dürfen nur mit Laub von Straßenbäumen befüllt werden. Gartenabfälle haben dort nichts zu suchen. Wo das missachtet wird, droht der ZBH mit Einzug des Behälters.

Mit bis zu vier großen Kehrmaschinen reinigt der ZBH täglich große und mittlere Straßen im ganzen Stadtgebiet. Zusätzlich sorgt ein Team mit LKW und Handgeräten für Sauberkeit an Stellen, die nicht oder nur eingeschränkt mit Maschinen gereinigt werden können.

Laut ZBH ist eine schnelle, sorgfältige Beseitigung wichtig, da das bunte Blätterwerk eine Gefahr darstellen kann.