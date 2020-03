125 positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen, 11 in Marl

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen ist auf 125 gestiegen. Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen steht in Kontakt mit den Personen.

Aktuell bekannte Fälle nach Städten:

Castrop-Rauxel 19

Datteln 4

Dorsten 30

Gladbeck 4

Haltern am See 20

Herten 8

Marl 11

Oer-Erkenschwick 3

Recklinghausen 20

Waltrop 6

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern.

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

Die Kreisverwaltung Recklinghausen weist zusätzlich auf Folgendes hin:

Auf der Internetseite www.kreis-re.de/corona gibt es ab sofort Informationen für Unternehmen und Selbstständige. Neben Fragen und Antworten finden Interessierte wichtige Ansprechpartner sowie aktuelle Informationen zu Maßnahmen und Erlassen. Die Seite wird fortlaufend aktualisiert und erweitert.

Die Zulassungsstelle des Kreises Recklinghausen ist seit Donnerstag wegen personeller Engpässe geschlossen. Großkunden und Zulassungsdienste werden weiterhin bedient, auch sie müssen aber mit längeren Wartezeiten für die Erledigung der Anfragen rechnen. Der Kreisgartenbaulehrbetrieb in Datteln-Horneburg ist seit heute geschlossen.