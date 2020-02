14-jähriger Junge "leiht" sich heimlich Papas Autoschlüssel und richtet großen Schaden an

Die Spritztour eines 14-Jährigen mit dem Ford seines Vaters nahm am Freitagabend (31. Januar) ein böses und teures Ende - der Jugendliche soll dabei mehrere Autos in der Nachbarschaft beschädigt haben. Um 21:09 Uhr meldete ein 37-jähriger Zeuge über den Notruf, ein PKW sei gerade durch die Nagelstraße in Essen gefahren und habe dabei vier parkende Autos beschädigt, bevor er von der Unfallstelle geflohen sei.

Kurze Zeit nach der Unfallaufnahme meldete sich der Vater des 14-Jährigen bei der Polizei. Sein Sohn hatte ihm offenbar die missglückte Spritztour gebeichtet.

Es stellte sich heraus, dass der 14-Jährige Angst bekommen hatte, nachdem er die Autos in der Nagelstraße angefahren hatte und deshalb zügig nach Hause zurückkehren wollte. Dabei war er offenbar gegen ein weiteres Fahrzeug gestoßen und hatte beim Einparkversuch zusätzlich einen Zaun beschädigt.