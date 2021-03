2.680 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster am Freitag, Kreis Recklinghausen 790

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städte stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar, Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster Stand: 5.3.2021.

2.680 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Kreis Recklinghausen:

aktuell Infizierte 790 (790), insgesamt Infizierte 22.349 (22.278), Verstorbene 688 (688), Genesene 20.900 (20.800)





zehn weitere Todesfälle

Es gibt zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Verstorben sind in Dorsten ein 70-jähriger Mann und eine 87 Jahre alte Frau, in Oer-Erkenschwick eine 75-jährige Frau und ein 80 Jahre alter Mann, in Recklinghausen ein 51-jähriger Mann und drei Frauen im Alter von 82, 84 und 90 Jahren sowie in Waltrop ein 76-jähriger Mann und eine 97 Jahre alte Frau.



Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 120 (110), insgesamt Infizierte 3.938 (3.925), Verstorbene 86 (86), Genesene 3.700 (3.700)Kreis Borken: aktuell Infizierte 460 (450), insgesamt Infizierte 9.133 (9.083), Verstorbene 205 (203), Genesene 8.500 (8.400)Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 130 (130), insgesamt Infizierte 3.879 (3.868), Verstorbene 75 (75), Genesene 3.700 (3.700)Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 430 (430), insgesamt Infizierte 10.279 (10.230), Verstorbene 337 (331), Genesene 9.500 (9.500)Stadt Münster: aktuell Infizierte 170 (160), insgesamt Infizierte 5.538 (5.518), Verstorbene 101 (101), Genesene 5.300 (5.300)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 340 (330), insgesamt Infizierte 10.670 (10.629), Verstorbene 266 (266), Genesene 10.100 (10.000)Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 240 (240), insgesamt Infizierte 8.429 (8.404), Verstorbene 201 (201), Genesene 8.000 (7.900)Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.680 (2.640), insgesamt Infizierte 74.215 (73.935) Verstorbene 1.959 (1.951), Genesene 69.700 (69.300)