2.760 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster am Mittwoch, Kreis Recklinghausen 870

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk MünsterStand: 24.02.2021.

2.760 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 150 (160), insgesamt Infizierte 3.869 (3.856), Verstorbene 83 (82), Genesene 3.600 (3.600)Kreis Borken: aktuell Infizierte 380 (380), insgesamt Infizierte 8.761 (8.724), Verstorbene 199 (197), Genesene 8.200 (8.100)Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 140 (130),

insgesamt Infizierte 3.809 (3.786), Verstorbene 74 (74), Genesene 3.600 (3.600)Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 410 (410), insgesamt Infizierte 9.983 (9.939), Verstorbene 323 (323), Genesene 9.200 (9.200)Stadt Münster: aktuell Infizierte 110 (110), insgesamt Infizierte 5.383 (5.372), Verstorbene 100 (100), Genesene 5.200 (5.200)

Kreis Recklinghausen:

aktuell Infizierte 870 (880), insgesamt Infizierte 21.845 (21.778), Verstorbene 649 (644), Genesene 20.300 (20.300)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 360 (350), insgesamt Infizierte 10.399 (10.358), Verstorbene 259 (258), Genesene 9.800 (9.700)Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 340 (340), insgesamt Infizierte 8.269 (8.240), Verstorbene 196 (195), Genesene 7.700 (7.700)Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.760 (2.760), insgesamt Infizierte 72.318 (72.053), Verstorbene 1.883 (1.873), Genesene 67.600 (67.400)

Drei weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen

Es gibt drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Verstorben sind in Gladbeck ein 81-jähriger Mann, in Herten eine 90 Jahre alte Frau sowie in Recklinghausen eine 79-jährige Frau.

Außerdem gibt es heute in Datteln einen positiven Fall weniger. Dort hatte sich im Nachgang herausgestellt, dass eine Person verzogen ist und nicht mehr in Datteln lebt.