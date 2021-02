3.220 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster am Donnerstag, Kreis Recklinghausen 1.100

Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar: Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster 12.02.2021.

3.220 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 160 (170), insgesamt Infizierte 3.735 (3.727), Verstorbene 74 (70) Genesene 3.500 (3.500)Kreis Borken: aktuell Infizierte 360 (350), insgesamt Infizierte 8.402 (8.357), Verstorbene 184 (183), Genesene 7.900 (7.800)Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 140 (150), insgesamt Infizierte 3.678 (3.669), Verstorbene 72 (72), Genesene 3.500 (3.500)Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 550 (570), insgesamt Infizierte 9.733 (9.703), Verstorbene 307 (307) Genesene 8.900 (8.800)Stadt Münster: aktuell Infizierte 130 (140), insgesamt Infizierte 5.249 (5.249), Verstorbene 97 (97) Genesene 5.000 (5.000)

Kreis Recklinghausen:

aktuell Infizierte 1.100 (1.200), insgesamt Infizierte 21.115 (21.057), Verstorbene 582 (578) Genesene 19.400 (19.300)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 360 (360), insgesamt Infizierte 10.031 (9.988), Verstorbene 244 (244), Genesene 9.400 (9.400)Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 420 (450), insgesamt Infizierte 7.992 (7.965), Verstorbene 181 (179), Genesene 7.400 (7.300)Gesamtzahl: aktuell Infizierte 3.220 (3.390), insgesamt Infizierte 69.935 (69.715), Verstorbene 1.741 (1.730), Genesene 65.000 (64.600)

Es gibt drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Verstorben sind in Castrop-Rauxel ein 87-jähriger Mann und in Marl zwei Frauen im Alter von 86 und 91 Jahren.