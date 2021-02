4.533 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster am Dienstag, Kreis Recklinghausen 1.470

Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar: Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster Stand: 02.02.2021.

4.533 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 269 (265), insgesamt Infizierte 3.629 (3.623), Verstorbene 60 (58) Genesene 3.300 (3.300)Kreis Borken: aktuell Infizierte 297 (392), insgesamt Infizierte 8.076 (8.070), Verstorbene 179 (178), Genesene 7.600 (7.500)Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 207 (207), insgesamt Infizierte 3.573 (3.570), Verstorbene 66 (63), Genesene 3.300 (3.300)Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 856 (913), insgesamt Infizierte 9.427 (9.378), Verstorbene 271 (265), Genesene 8.300 (8.200)Stadt Münster: aktuell Infizierte 179 (271), insgesamt Infizierte 5.170 (5.162), Verstorbene 91 (91) Genesene 4.900 (4.800)

Kreis Recklinghausen:

aktuell Infizierte 1.470 (1.556), insgesamt Infizierte 20.298 (20.275), Verstorbene 528 (519), Genesene 18.300 (18.200)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 473 (467), insgesamt Infizierte 9.699 (9.692), Verstorbene 226 (225), Genesene 9.000 (9.000)Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 782 (867), insgesamt Infizierte 7.749 (7.733), Verstorbene 167 (166), Genesene 6.800 (6.700)Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.533 (4.938), insgesamt Infizierte 67.621 (67.503), Verstorbene 1.588 (1.565), Genesene 61.500 (61.000)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Neun weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen

Es gibt neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Verstorben sind in Datteln ein 61 Jahre alter Mann, in Dorsten ein 74-jähriger Mann, in Marl drei Männer im Alter von 82, 84 und 90 Jahren sowie eine Frau mit 87 Jahren, in Oer-Erkenschwick eine 92-jährige Frau sowie in Recklinghausen ein 81 Jahre alter Mann und eine 93-jährige Frau.