Abrissvorbereitungen an der Rettungswache Marl sind gestartet

Die Vorbereitungen für den Abriss der alten Rettungswache haben begonnen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Monate. Die Feuerwehr bittet um Verständnis für nicht vermeidbare Beeinträchtigungen.

Beeinträchtigungen werden möglichst gering ausfallen

„Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich ausfallen werden“, verspricht Rainald Pöter, Leiter der Feuerwehr. Wie die Pressestelle der Stadt Marl mitteilt, sind in dieser Woche die Entkernungsarbeiten an der Rettungswache gestartet. Anschließend erfolgt der Abriss des Gebäudes.

Die alte Rettungswache aus dem Jahr 1983 entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben. An gleicher Stelle entsteht daher ein neues Gebäude, das den Belangen des Rettungsdienstes in jeder Hinsicht gerecht wird.

Neue Fahrzeughalle bereits fertiggestellt

Fertiggestellt ist bereits die neue Fahrzeughalle. Dort hat die Feuerwehr einen Teil ihrer Fahrzeuge und ihrer technischen Ausstattung untergebracht. Auf den freigezogenen Stellplätzen in der Hauptwache finden jetzt die Rettungsfahrzeuge Platz, bis die neue Rettungswache fertig ist.