Aktuell 7.323 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster, Kreis Recklinghausen 2.117

Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar: Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster, Stand: 06.01.2021.

7.036 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 412 (368), insgesamt Infizierte 2.939 (2.894), Verstorbene 27 (26), Genesene 2.500 (2.500)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 549 (449), insgesamt Infizierte 7.096 (6.994), Verstorbene 147 (145), Genesene 6.400 (6.400)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 416 (380), insgesamt Infizierte 3.157 (3.121), Verstorbene 41 (41), Genesene 2.700 (2.700)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.343 (1.290), insgesamt Infizierte 8.050 (7.887), Verstorbene 107 (97), Genesene 6.600 (6.500)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 506 (450), insgesamt Infizierte 4.568 (4.504), Verstorbene 62 (54), Genesene 4.000 (4.000)

Kreis Recklinghausen:

aktuell Infizierte 2.117 (2.181), insgesamt Infizierte 16.922 (16.747), Verstorbene 305 (266), Genesene 14.500 (14.300)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 888 (875), insgesamt Infizierte 7.954 (7.839), Verstorbene 166 (164), Genesene 6.900 (6.800)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.092 (1.043), insgesamt Infizierte 6.403 (6.252), Verstorbene 111 (109), Genesene 5.200 (5.100)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.323 (7.036), insgesamt Infizierte 57.089 (56.238), Verstorbene 966 (902), Genesene 48.800 (48.300)

Corona-Virus: 43 weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen

Es gibt 43 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Im Gesundheitsamt gehen erst jetzt viele Meldungen über Verstorbene aus den letzten zwei Wochen ein, da durch Betriebsferien in vielen Stadtverwaltungen rund um die Feiertage in einigen Standesämtern nur ein Notdienst im Einsatz war. Seit Beginn der Pandemie meldet die Kreisverwaltung die Todesfälle erst, wenn auch eine schriftliche Bestätigung vorliegt.

Gestorben sind in Datteln fünf Frauen im Alter von 70, 73, 83, 97 und 99 Jahren und zwei Männer im Alter von 77 und 88 Jahren, in Dorsten eine Frau im Alter von 89 Jahren und vier Männer im Alter von 69, 78, 81 und 83 Jahren, in Gladbeck zwei Frauen im Alter von 82 Jahren und eine Frau im Alter von 88 Jahren, in Haltern am See ein Mann im Alter von 86 Jahren, in Herten zwei Männer im Alter von 76 und 77 Jahren, in Marl fünf Frauen im Alter von 73, 74, 81, 90 und 95 Jahren und drei Männer im Alter von 84, 91 und 92 Jahren, in Recklinghausen zehn Frauen im Alter von 82, 83 (2), 84 (2), 90, 91, 93, 94 und 95 Jahren und fünf Männer im Alter von 76, 82 (2), 85 und 86 Jahren sowie in Waltrop zwei Frauen im Alter von 89 und 93 Jahren. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.