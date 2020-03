Allgemeinverfügung der Stadt Marl zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2

Mit dieser Allgemeinverfügung setzt die Stadt Marl als die für die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes gem. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) örtlich und sachlich zuständige Ordnungsbehörde Erlasse der Landesregierung NRW um.

Die Stadt Marl ist zuständige Behörde und verfügt:





1. Im gesamten Gebiet der Stadt Marl sind alle öffentlichen und privaten

Veranstaltungen, sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel,

untersagt (z. B. Osterfeuer). Ausgenommen hiervon sind notwendige

Veranstaltungen, insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen

Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt

sind.

2. Folgende Einrichtungen und Angebote sind zu schließen beziehungsweise

einzustellen:

a. Alle Bars, Schankwirtschaften, Clubs, Diskotheken, Tanzschulen,

Tanzveranstaltungen, Theater/Varieté, Kinos, Tierparks, Museen, Teestuben,

Shisha-Bars, Veranstaltungshallen, Internet-Cafes, Kulturvereine unabhängig

von der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen;

b. alle Fitness-Studios, Reha-Sporteinrichtungen (außer Einrichtungen, soweit

die dort durchgeführten Behandlungen ärztlich zwingend erforderlich sind),

Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen,

c. alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen

und privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen, Bibliotheken

d. Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstige Sport- und Freizeiteinrichtungen,

Kegel- und Bowlingbahnen sowie Spielplätze

e. Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros,

f. Prostitutionsbetriebe, Prostitutionsfahrzeuge und Straßenprostitution.

3. Der Zugang zu Angeboten der Speisewirtschaften sowie Hotels für die Bewirtung

von Übernachtungsgästen ist beschränkt und nur unter nachstehenden Auflagen

gestattet:

- Die Besucher sind mit Kontaktdaten (Datum, Vorname, Name, Adresse,

Telefonnummer) zu registrieren

- Der Verzehr von Speisen und Getränken an der Theke ist untersagt. Der

Verkauf ist ausdrücklich gestattet

- Pro Gast dürfen 5m² der Gastraumfläche nicht unterschritten werden;

- Der Mindestabstand zwischen den Tischen muss 2 Meter betragen;

- Entsprechende Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen

gemäß Robert-Koch-Institut sind gut sichtbar für alle Besucher(innen)

anzubringen;

- Alle Kontaktflächen sind nach jeder Nutzung zu desinfizieren;

- Buffetangebote sind untersagt.

4. Einrichtungshäuser und Einkaufszentren, „shopping-malls“ oder „factory outlets“

und vergleichbaren Einrichtungen, die mehr als 15 einzelne Geschäftsbetriebe

umfassen, haben den Zugang zu beschränken.

Der Aufenthalt ist nur zur Deckungdes dringenden oder täglichen Bedarfs

unter nachstehenden Auflagen gestattet:

- Sitzgelegenheiten sind abzubauen oder abzusperren

- Öffentliches WLAN ist abzuschalten

- Räumlichkeiten mit Aufenthaltsqualität sind abzusperren.

- Entsprechende Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen

gemäß Robert-Koch-Institut sind gut sichtbar für alle Besucher(innen)

anzubringen;

- Alle Kontaktflächen sind regelmäßig zu desinfizieren;

5. Reiserückkehrer aus den vom Robert Koch-Institut definierten Risikogebieten

dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Aufenthalt folgende Bereiche nicht

betreten:

a. Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in

besonderen Fällen“, Schulen und Heime, in denen überwiegend minderjährige

Personen betreut werden) sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB

VIII (stationäre Erziehungshilfe)

b. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den

Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,

Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken

c. Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe

d. Berufsschulen

e. Hochschulen

Ausgenommen von der Ziffer 5 b und 5 c sind Ärzte und Ärztinnen sowie

medizinisches Personal der Krankenhäuser und Pflege- sowie

Betreuungspersonal der stationären Einrichtungen der Pflege und

Eingliederungshilfe.

6. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für

stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe wird angeordnet:

a. Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von

Corona-Viren zu erschweren, Patienten und Personal zu schützen und

persönliche Schutzausrüstung einzusparen.

b. Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche

auszusprechen; maximal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/

Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen und mit Hygieneunterweisung

zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizinisch oder ethisch-sozial

angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten).

c. Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen

für Patienten und Besucher sind zu schließen.

d. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen,

Informationsveranstaltungen etc. sind zu unterlassen.

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der der öffentlichen

Bekanntmachung im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Marl in Kraft und

gilt unbefristet.

Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 3

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i.V.m. §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG sofort

vollziehbar