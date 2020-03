Altes Handwerk in Nottuln

Um ein altes Handwerk zu erleben, fuhr der CDU-Stammtisch imHans-Katzer-Haus aus Marl nach Nottuln in die Blaudruckerei Kentrup. Schon in

der siebten Generation wird dieses alte Handwerk ausgeübt. Der

Blaudruck kam im 17. Jahrhundert nach Deutschland. Aus dieser Zeit

stammen die meisten Motive und Muster die mit Naturfarben auf

Naturfasern gedruckt werden. Bei einer Führung sahen die Teilnehmer

viele verschiedene Model mit den unterschiedlichsten Motiven und

erlebten wie gedruckt wird. In der urigen „Stiftsschänke Kentrup

Bläu“ gab es Kaffee und Kuchen und hier wurden Gardinen, Decken

und Kissen im Blaudruck mit den verschiedensten Mustern bewundert.