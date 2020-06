Arbeitsbedingungen und Beschäftigten-Unterkünfte „infektionssicher“ machen!

Vor Jahren hat die Bürgerliste WiR für Marl auf die katastrophalen Wohn- und Lebensbedingungen von Saison-Arbeiterinnen und -Arbeitern bei der Gustoland, GmbH, die zur Westfleisch-Unternehmensgruppe gehört, bundesweit in die Schlagzeilen gebracht.



Hochhaus der neuma in Marl Hüls



Bis zu acht Frauen plus ein männlicher ‚Aufseher‘ lebten in einer einzigen Wohnung z.B. in dem inzwischen abgerissenen Hochhaus der neuma an der Max-Reger-Straße 8 – 12. Ein Drittel ihres kargen Verdienstes mussten die Frauen für das Schlafen in einem Katastrophenschutzbett und für die Bustransporte zur Westfleisch-Fabrik in Oer-Erkenschwick berappen. Fritz Dechert forderte im Marler Stadtrat diese unhaltbaren Zustände in den Wohnungen der NEUMA zu beenden. Der öffentliche Druck war erfolgreich, die NEUMA beendetet die Vermietungen unter diesen Bedingungen

Die Arbeitsbedingungen waren schlecht. Gustoland hatte über Werkverträge die Saison-Beschäftigten nach Deutschland verpflichtet. Inhalt des Werkvertrages war ‚die Fließbänder am Laufen zu halten‘.

Dabei sollte schon nach diesem Skandal bei Gustoland alles besser werden.

Vor 6 Jahren brachte das Bundeskabinett eine Mindestlohnverordnung für die Fleischindustrie auf den Weg. Vor 3 Jahren wurde gegen den heftigen Widerstand der Fleischindustrie mit dem „Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft“ blitzschnell die „Generalunternehmerhaftung“ eingeführt. Damit steht ein Fleischverarbeitungsbetrieb für gesetzeskonformes Geschäftsgebaren all der für ihn tätigen Werkvertragspartner und gegebenenfalls auch für deren Subunternehmen ein. Ein Gesetzesverstoß kann mit bis zu 50.000 Euro Strafe geahndet werden.

positiv getestet in der Fleischfabrik Tönnies

Diesmal sind die schlechten Arbeitsbedingungen durch die Corona-Ausbrüche in den Fabriken der Fleischindustrie bundesweit zum Thema geworden. Mitte Mai waren allein bei Westfleisch in Oer-Erkenschwick über 260 Beschäftigte positiv getestet worden. Am Abend des 20.06.2020 stand fest, dass der Test schon bei über 1000 von ca. 7.000 Beschäftigten in der Fleischfabrik Tönnies in Rheda-Wiedenbrück positiv ausgefallen ist.

WiR für Marl sieht darin auch ein Alarmsignal dafür, bisherige politische Versäumnisse nachzuholen. Die meisten Werkvertrag-Arbeiter bzw. -Arbeiterinnen würden nicht einzeln in Wohnungen sondern massenhaft in billigen Unterkünften untergebracht.