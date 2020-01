Aufbruch Fahrrad ist die erfolgreichste Volksinitiative in Nordrhein-Westfalen

Der Landtag hat der Volksinitiative zugestimmt und einstimmig beschlossen, dass NRW ein Fahrradgesetz bekommen soll. Dieses Gesetz soll neun Forderungen der Initiative aufgreifen . Ein bisher beispielloses Bündnis aus rund 215 Vereinen und Initiativen, fast viermal so viele Unterschriften, wie es gebraucht hätte und ein Fahrradgesetz für Nordrhein-Westfalen.

positive Ziele

Die Volksinitiative will den Aufbruch in ein modernes, bewegliches Land NRW. Dafür wollen sie den Anteil des Radverkehrs bis 2025 von ca. 8% auf 25% landesweit erhöhen.

Aufbruch Fahrrad ist die bisher erfolgreichste Volksinitiative in Nordrhein-Westfalen, denn noch nie hat der Landtag bisher einer Volksinitiative auch zugestimmt.

Dem Beschluss gingen zwei weitere wichtige Termine voraus: die Anhörung der Vertrauenspersonen vor dem Verkehrsausschuss und die Beratung des Verkehrsausschuss über Aufbruch Fahrrad.

RADKOMM

Die Arbeit an Aufbruch Fahrrad begann für das Team von RADKOMM e.V. bereits im Herbst 2016. Damals startete RADKOMM mit der Arbeit an der Volksinitiative, schuf die Marke und das Corporate Design und lud weitere Vereine und Verbände ein, Teil des Aktionsbündnisses zu werden. Heute ist die Volksinitiative Aufbruch Fahrrad Teil einer Radentscheid-Bewegung, die ganz Deutschland erfasst hat.

Radentscheid Marl

Seit dem Start mit dem Volksentscheid Fahrrad Berlin haben mehr als 700.000 Menschen in ganz Deutschland für einen Radentscheid unterschrieben. Und es gibt bundesweit bereits mehr als 20 Radentscheide. In NRW stehen Bielefeld, Bonn, Essen und Marl in den Startlöchern – nachdem Aachen einen sehr erfolgreichen Radentscheid bereits durchgeführt hat.

Für die anstehende Mobilitätswende in NRW haben sie viel erreicht. Dieses Wissen lässt sie froh ins Jahr 2020 starten. Im neuen Jahr geht die Arbeit weiter. Schon im Januar wird das Verkehrsministerium zu einem ersten Termin einladen, um mit Akteuren der Zivilgesellschaft über die konkrete Ausgestaltung des Fahrradgesetzes zu sprechen. RADKOMM, ADFC NRW, NABU NRW und BUND NRW werden auch dabei sein, und damit auch die Perspektive von Aufbruch Fahrrad.