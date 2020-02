„So vielfältig wie wir“: Unter diesem Motto stehen die diesjährigen Marler Frauenkulturtage vom 27. Februar bis 14. März. Die Gleichstellungsbeauftrage Kim-Karina Bönte hat ein attraktives Programm mit interessanten Vorträgen und Workshops, Themen-Abenden, Lesungen und vielem mehr zusammengestellt. Fast alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Eröffnet wird die traditionelle Veranstaltungsreihe von Bürgermeister Werner Arndt – gemeinsam mit Kim-Karina Bönte und den Kooperationspartnern – am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr in der Hauptstelle der insel-VHS (Wiesenstraße 22, Raum P1). Direkt im Anschluss zeigt die insel-Volkshochschule den Kinofilm „Hidden-Figures – Unerkannte Heldinnen“. „Das attraktive Programm spiegelt die kulturelle Vielfalt wider und zeigt eindrucksvoll, dass Frauen die kulturelle Landschaft in unserer Stadt wesentlich mitprägen“, sagt Bürgermeister Werner Arndt. Das Stadtoberhaupt hofft auch in diesem Jahr wieder auf eine positive Resonanz.

Das erste Mal mit im Programm ist der Event „WortMalerei“, eine Poetry-Slam Veranstaltung am 7. März im Jugendzentrum Hagenbusch. Poetinnen buhlen mit selbstverfassten Texten um die Gunst des Publikums. Zum bunten und attraktiven Programm der Frauenkulturtage gehören außerdem zahlreiche Workshops zu den Themen Gesundheit und Ernährung, Bustouren und Stadtrundfahrten durch Marl, Vorträge und Diskussionen sowie die bekannte Türmchen-Reihe für die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Mit gleich drei Veranstaltungsangeboten ist der Verein „Frauen helfen Frauen“ dabei. „Ich finde ich es großartig, dass sich „Frauen helfen Frauen e.V.“ in diesem Jahr mit einer Bustour durch Marl, einem Workshop über Ernährung und Selbstfürsorge und einem Vortrag über Frauenperspektiven in anderen Ländern beteiligt“, so Kim-Karina Bönte.

Frauenfrühstück zum Abschluss

Zum Abschluss der Frauenkulturtage lädt Bürgermeister Werner Arndt am 14. März unter dem Motto „Starke Frauen in starken Berufen“ zum Frauenfrühstück in die Ratsstube ein. Zu Gast sind unter anderem Johanna Heuwing-Eckerland, stellvertretende Kanzlerin der FOM Hochschule, Sandra Eichhorn, Malzers Backstube, und Katrin Wüller vom Löschzug Polsum der Freiwilligen Feuerwehr Marl.

Veranstalterinnen und Veranstalter der Marler Frauenkulturtage 2020 sind die städtische Flüchtlingshilfe, die insel-Familienbibliothek Türmchen, die insel-VHS, die Verbraucherzentrale, die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Frauen helfen Frauen e.V., Friedensweg e.V., die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, die Wählergemeinschaft Die Grünen, die Frauenunion Marl und die WortMalerei.

(Quelle: Pressestelle Stadt Marl)