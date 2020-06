Baufortschritt auf der „Baustelle Römerstraße“ in Marl Hüls

Die Stadt Marl arbeitet seit ein paar Tagen an der Sanierung und Umgestaltung der Römerstraße. Wie berichtet, wird zunächst der Kreisverkehr am „Dicken Stein“ ausgebaut. Jetzt verschafften sich Vertreter der Stadt Marl einen Überblick vom Fortschritt der Bauarbeiten.

Arbeiten liegen im Zeitplan

Die Arbeiten für die erste Bauphase liegen im Zeitplan. Dabei waren Michael Lauche (Allgemeiner Betriebsleiter ZBH), Ingo Nölker (Verkehrsplaner), Marieke Averdung (Bauleiterin), Markus Dunkel (Ingenieurbüro Nelle), Peter Küpper (Technischer Betriebsleiter ZBH), Jens Vogel (Vorsitzender Stadtplanungsausschuss), Uwe Göddenhenrich (Vorsitzender Betriebsausschuss ZBH, Grünflächen und Verkehr) und Christian Thiel (Schachtmeister Eurovia) sie besichtigten die Baustelle. Der Ausbau des Kreisverkehrs geht zügig voran.

Baustelle wandert Richtung Hüls

Die Ausbauarbeiten für den neuen Kreisverkehr dauern voraussichtlich acht Wochen. Für die Autofahrer hat sich nichts geändert, der Verkehr wird zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt. Im Anschluss an die Arbeiten am „Dicken Stein“ geht es an den Umbau der Römerstraße Richtung Hüls. Wenn das Wetter mitspielt, soll die gesamte Baumaßnahme bis zum Sommer 2022 fertiggestellt sein. Der Betriebshof verschickt einen Newsletter, der alle Interessierten über den aktuellen Fortschritt der Bauarbeiten informiert. Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Baustelle Römerstraße“ an infozbh(at)marl.de senden.

Was wird neu?

Hierzu gehört, die Römerstraße zwischen der Berg- und der Carl-Duisberg-Straße komplett umzugestalten. Hier erfolgt ein neuer Fahrbahnaufbau, der dem aktuellen technischen Standard und der heutigen Verkehrsbelastung entspricht. In der Kreuzung Carl-Duisberg-Straße / Dicker Stein / Römerstraße wird ein Kreisverkehr angelegt, die Ampelanlage an der Kreuzung Heyerhoff- und Gersthofener Straße wird komplett erneuert, die Radfahrstreifen kommen auf die Fahrbahn wie zum Beispiel an der Breite Straße / Hochstraße – B 225 in Alt-Marl, alle Gehwege und Parkstreifen werden erneuert, die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut, die Römerstraße erhält neue Pflanzflächen und neue Baumpflanzungen. Schließlich erhält der Straßenabschnitt in Zusammenarbeit mit der Westnetz eine neue LED-Beleuchtung.