Bürgermeister Werner Arndt ruft anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus zu einer Foto-Aktion auf. Bis Donnerstag, 4. März, können Bürger, Vereine, Gemeinden, Schulen und Kitas sowie Unternehmen ein Foto von sich und ihrer Message gegen Rassismus einsenden.

Alle Bilder sollen auf einem digitalen Board auf der Homepage der Stadt Marl sowie auf der städtischen Facebook-Seite veröffentlicht werden.

„Solidarität. Grenzenlos.“

Die diesjährigen Internationalen Wochen gegen Rassismus finden von Montag, 15., bis Sonntag, 28. März, unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos.“ statt. „Wir wollen in dieser Zeit ein gemeinsames Zeichen gegen Rassismus setzen“, sagt Bürgermeister Werner Arndt. „Denn Marl hat keinen Platz für Rassismus!“.

Marler können ihre Fotos mit der Einverständniserklärung zur Veröffentlichung bis Donnerstag, 4. März, per Mail an Integration@marl.de versenden.

Wichtig ist, dass das Foto im Querformat aufgenommen wird. Die eigene Message gegen Rassismus wird auf einem DIN A4-Blatt in die Kamera gehalten.

Botschaften gegen Rassismus

Um die Foto-Aktion so einfach wie möglich zu gestalten, hat die Stadt Marl Vorlagen zum Ausdrucken bereitgestellt, es können aber auch eigene Botschaften gegen Rassismus aufgeschrieben werden. Vereine, Firmen, Gemeinde, Kitas und Schulen haben die Möglichkeit, ihr Logo auf das DIN A4-Blatt zu platzieren, das sie in die Kamera halten. Mit den eingesandten Bildern wird ein digitales Board gestaltet, das auf der Homepage der Stadt Marl sowie auf der städtischen Facebook-Seite veröffentlicht wird.