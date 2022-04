Am letzten Samstag luden Karl-Heiz Dargel, Kulturausschussvorsitzender zusammen mit CDU-Landtagskandidat Manfred Langenkamp sowie die Vorsitzende des CDU-Ortverbandes, Jennifer Ammersilge und der kulturpolitische Sprecher der CDU, Peter Gesser zur Bürgerbegehung des Volksparkes in Alt-Marl ein. Darüber hinaus waren CDU-Mitglieder aus Umwelt- und Stadtplanungsausschuss vertreten, um mit Informationen aus ihren Fachausschüssen den Bürgern zu berichten. Zahlreiche Bürger fanden sich trotz des wechselhaften Wetters ein. Peter Gesser und Jennifer Ammersilge führten zu verschiedensten Stationen, um mit den Bürgern Maßnahmen anlässlich Umgestaltung und Sanierung des Volksparks Marl im Rahmen der Internationalen Gartenbauausstellung 2027 zu diskutieren.

Während der Begehung stellte Peter Gesser klar, dass ein Konzept generationenübergreifend sein muss. So sollen die Planungen für ältere Mitbürger Ruhe- und Erholungsräume berücksichtigen. Jungen Menschen müssen ebenfalls Möglichkeiten des Zusammentreffens und des Sports angeboten werden. Ebenso müsse die Overbergschule als direkter Nachbar in den Plänen berücksichtig werden, um zum Beispiel Alternativen im Schulsport realisieren zu können. Aus der Kulturinitiative KuMMa (Kultur und Musik in Marl) kam die Anregung, eine Konzertmuschel für kulturelle Veranstaltungen in die Planungen aufzunehmen. Als Beispiel wurde der Stadtpark in Gelsenkirchen genannt, wo eine Konzertmuschel im Sommer regelmäßig viele kulturinteressierte Besucher anzieht.

Auch aus den Reihen der Teilnehmer am Bürgerspaziergang durch den Volkspark kamen zahlreiche Anregungen. So wurde eine Einbeziehung der Polizei in den Planungsprozess vorgeschlagen, damit zum Beispiel bei den baulichen Maßnahmen dem Vandalismus vorgebeugt wird und über das Beleuchtungskonzept die Sicherheit und somit auch die Aufenthaltsqualität verbessert werden kann. Ausreichend Sitzmöglichkeiten, eine direkte Verknüpfung von Guido-Heiland-Bad und Volkspark durch ein Café oder Spender für Hundekot-Beutel waren weitere Stichworte. Der Vorsitzende des Kulturausschusses Karl-Heinz Dargel spannte einen Bogen zu den bereits im Kulturausschuss diskutierten und angestoßenen Maßnahmen der CDU. Ziel ist es, mehr Kultur im und um den Volkspark zu integrieren. So soll der Skulpturenpfad von Marl Mitte bis zum Volkspark erweitert und attraktive Skulpturen oder Lichtkunst integriert werden. Das erhöht nicht nur die Aufenthaltsqualität, es macht den Park auch zum Anziehungspunkt für Menschen rund um Marl.

Karl-Heinz Dargel sowie der CDU-Ortsverband Alt Marl bedankten sich für das rege Interesse und die Anregungen der Bürgen und versprachen weitere Bürgerbeteiligungen bei der Umgestaltung des Volksparks.