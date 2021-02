Bürgerinitiative Marl Hüls demonstriert gegen Baumfällungen vor dem Rathaus

Mitglieder der Bürgerinitiative Marl Hüls demonstrierten vor der Rathaustreppe gegen die Aktuellen Baumfällungen im Marler Stadtgebiet. Bereits vor zwei Jahren forderte Bi. Sprecher Christian Thieme in der Einwohnerfragestunde eine Verschärfung der städtischen Baumschutzsatzung, jetzt ist das Thema endlich ein Tagesordnungspunkt im Rathaus.

Die vermehrten Fällungen zum Anfang der Schonzeit stehen nach Auffassung der Aktivisten im völligen Widerspruch zum Integrierten Handlungskonzept der Stadt Marl in der Maßnahmen zum Klimaschutz durch Urbane Freiräume angekündigt sind.

Versiegelung von Grünflächen für Garagenhöfe und Abholzung gewachsenen Baumbestandes zur Verdichtung mit Immobilien könnten den Klimanotstand zukünftig noch verschärfen.

Bäume an der Glatzer Straße sterben

Bäume sterben für ein weiteres Hochhaus auf der Glatzer Straße in Marl. Anwohner sind traurig. Sie fragen wo wird es Ausgleich geben ? Sie dachten unserKlima müsse geschützt werden- Die ganzen armen Vögelchen wissen jetzt nicht mehr wo hin. Samstags wurden die Bäume weggefällt wo man niemanden erreicht werdem konnte und natürlich schnell vor dem 1.3. Es müssen dann doch auch wieder neue Parkplätze her. Wie kann es sein das da kerngesunde Bäume mit mehr als 50 cm Durchmesser und 150 cm Umfang gefällt werden dürfen, fragen sich Anwohner. as war der Anlass für die BI vor der Sitzung des Rates zu protestieren.

Silberlinden sind wichtig für den Klimawandel

Auch die Fällung einer Silberlinde an der Dr. Klausener-Straße in Hüls empörte die BI. Die Vivawest will dort einen Garagenhof bauen. Dafür wurde die alte Silberlinde vermutlich gefällt. Weitere Bäume sollen in Hüls gefällt werden. Die Silberlinde ist eine der drei in Europa vorkommenden Lindenarten. Sie gilt als eine Baumart, die mit den prognostizierten Klimabedingungen zurechtkommen könnte. Ihre Wuchsleistung ist beachtlich. Insekten und Pilze machen ihr wenig zu schaffen.

Seit Juni 2017 kämpft die Bürgerinitiative für den Erhalt der Bäume am Jahnstadion in Marl-Hüls