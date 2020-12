Bürgerinitiative Marl Hüls: #FightFor1Point5.

Das Symbol für Paris wird zur Sitzung des Europäischen Rats per Fahrrad nach Brüssel gebracht, um den europäischen Regierungschef*innen einmal mehr die Forderung zu überbringen: Setzen Sie die Klimaziele des Pariser Übereinkommens von 2015 um!

Bürgerinitiative Marl Hüls bei der Radtour



Auch die BI Hüls nahm an der Radtour nach Aachen teil. Es gind vorbei am unsäglichen NRWE-Aussichtspunkt Terra Nova, nach Manheim, zum Hambacher Wald und weiter nach Aachen.

Diese Etappe war ein sichtbaren Statement für den überfälligen Klimaschutz. Es ging am Montag um 9 Uhr am Start in Köln auf dem Rudolfplatz los. Gegen 12 Uhr trafen sich die Hülser an Terra Nova mit den Radlern aus Köln. Später kamen noch Fahrer*innen vom Bahnhof Buir dazu, dann ging es weiter nach Aachen. In Aachen wurden die Radfahreinnen und Radfahrer von der neuen Oberbürgermeisterin begrüßt. Einen Teil der Strecke wurden die Klimaaktivisten von einem Reporterteam des WDR begleitet. Sie machten einen Bericht für die Aktuelle Stunde über diese Aktion. Die Fotos für diesen Artikel wurden uns freundlicher Weise von Christian Thieme zur Verfügung gestellt.

Pariser Klimaschutzabkommen

Fünf Jahre ist das Pariser Klimaschutzabkommen jetzt alt, mehr als zwei Jahre fordert Fridays for Future dessen konsequente Umsetzung, um die Erderhitzung auf 1,5°C zu beschränken.

Kurz vor dem fünften Jahrestag der Unterzeichnung des Pariser Abkommens durch 195 Länder tagt der Europäische Rat und entscheidet dort über die konkreten Klimaziele für die EU bis 2030. Das Europaparlament hat mit dem kürzlich verabschiedeten EU-Klimagesetz ein deutliches Zeichen für ambitionierten Klimaschutz gesetzt – jetzt müssen die Staaten Europas diesem folgen und sich klar positionieren: Setzen Sie das Klimaabkommen endlich um! Make Paris real!

Sie bekräftigen ihre Forderung – die nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Einhaltung eines völkerrechtlich verbindlichen Vertrages ist – mit dieser Aktion: Wir bringen einen Eiffelturm nach Brüssel.

Die Fahrradtour ist Teil der globalen For Future-Kampagnen #MakeParisReal und #FightFor1Point5. Und so ging es mit dem Eiffelturm das Statement der Parents For Future Global an den EU-Summit auf die Reise.

Einmal quer durch Deutschland

Fast 1.000 km – mit dem Fahrrad, über den Heidebogen (#WaldStattKies) in Ottendorf-Okrilla (#HeidiBleibt), den Dannenröder Wald (#DanniBleibt), das UN-Klimasekretariat in Bonn (#FightFor1Point5), über Köln, den Hambacher Forst (#AlleDörferBleiben) und Aachen bis zu unseren belgischen Nachbar*innen direkt vor die Tür der EU nach Brüssel. In insgesamt 14 Tagesetappen und mit der Unterstützung vieler Parents for Future - und weiterer for Future Gruppen, ebenso wie der Parents For Future Global und weiterer Klimaaktivist*innen aus ganz Deutschland, Belgien und weltweit, wird diese einmalige Aktion stattfinden.

„Oft wird das Radfahren in dieser kalten Jahreszeit eine Zumutung werden“, sagt Matthias Rudolph, der für die Parents for Future Leipzig von Dresden aus die Tour starten wird. „Aber wir muten uns das zu, weil wir zeigen wollen: Es ist eine Zumutung, dass die Politik das Pariser Klimaschutzabkommen immer noch nicht einhält.“

Jörg Schwulst von den Leipziger Parents For Future, die die Radtour ins Leben gerufen haben, hat den Eiffelturm gebaut und ist begeistert von der großen Unterstützung vieler Mitstreiter*innen: „Jahrzehntelang haben wir auf ein internationales Klimaabkommen gewartet. Paris wurde 2015 zu der Chiffre für eine Zukunft, in der die Klimakatastrophe nicht mit voller Wucht zuschlägt.

Wir müssen Paris endlich umsetzen!“.

Der Start war 26. November in Dresden Ankunft: 10. Dezember in Brüssel zum EU-Summit