Wie in jedem Jahr, wird zum Ende eines Jahres der Haushalt für das darauffolgende Jahr im Rat der Stadt Marl diskutiert und verabschiedet. Somit wird festgelegt, für welche Bereiche und Themen in Zukunft finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Die CDU Marl will mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie mit den Vereinen und Institutionen in den Austausch kommen und die Themen, Anliegen und Probleme in ihre Diskussionen zum Haushalt mitnehmen.

Hierzu laden wir recht herzlich zu unseren Dialogwochen im Oktober ein:

Thema: Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt & Toleranz

05. Oktober 2021 um 18.00 Uhr

Hans-Katzer-Haus, Lipper Weg 78, 45770 Marl

Thema: Umwelt- & Nachhaltigkeit

06. Oktober 2021 um 19.30 Uhr

Digitaler Austausch per Webex (Zugangslink wird Ihnen nach Anmeldung zugeschickt)

Thema: Kinder- und Jugendhilfe

07. Oktober 2021 um 19.30 Uhr

Digitaler Austausch per Webex (Zugangslink wird Ihnen nach Anmeldung zugeschickt)

Die Anregungen und Ideen der Abende sollen Teil unserer Ratsarbeit werden, damit Ihre Interessen im Rat der Stadt Marl gebührend vertreten werden.

Zur besseren Organisation (und ggf. Zusendung eines Einwahllinks) bitten wir Sie um eine kurze Anmeldung an info@cdu-marl.de oder telefonisch an 02365 43800.

Bitte beachten Sie, dass die 3-G-Regelung für diese Veranstaltung gilt und unter Vorbehalt der zu dem Zeitpunkt geltenden Coronaverordnung stattfindet.