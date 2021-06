CDU will Mountain-Biker in Marl unterstützen

Die Corona-Pandemie hat einen regelrechten Boom aufs Radfahren ausgelöst. Darunter zählt nicht nur das reine Fahrradfahren, um von A nach B zu kommen, oder die Radtour am Wochenende, sondern auch das Hobby des Bikens, genauer Mountain-Biking. Da in der nahen Umgebung wenig Strecken zu finden sind, die für das Mountain-Biking geeignet sind, entstanden illegal und eigenmächtig erbaute Biker-Strecken, von denen eine gewisse Gefahr ausgehen (kann).

„Wir möchten den Biker-Sport unterstützen und ihm Zukunftsaussichten in Marl geben. Daher beantragen wir, dass die Verwaltung den aktuellen Stand und alle zukünftigen Maßnahmen mitteilt. Aus diesen können dann neue Möglichkeiten geschaffen werden“, so der Fraktionsvorsitzende Thomas Terhorst.

„Mit dem Radentscheid haben wir ein klares Zeichen zur Unterstützung der Radfahrer gesetzt. Dadurch sind allerdings eher die Alltagsfahrer unterstützt. Wir möchten auch den Fahrradsport mit dem Antrag unterstützen und Lösungen finden, die keinen illegalen Eingriff in die Natur bedeuten“, so der stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Dargel.

Sicher ist, dass noch in diesem Jahr erste Schritte zu erwarten sind, da bereits mit dem Haushalt 2021 Planungskosten zur Entwicklung von Freizeitaktivitäten (z. B. Dirtpark) eingestellt wurden.