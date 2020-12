Corona in Marl, 245 Infizierte am Sonntag, Inzidenz 217,7

Die Coronazahlen am Sonntag: 11288 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen - 9641 Genesene - 140 Todes­fälle - 1507 Aktuell Infizierte - Inzidenz 174,4 (Stand 06.12.2020)

Stadt Fälle* Genesene Todes­fälle Aktuell

Infizierte Inzidenz

Castrop-Rauxel 1049 923 10 116 94,1

Datteln 728 515 7 206 358,4

Dorsten 1120 972 12 136 124,5

Gladbeck 1818 1608 32 178 203,7

Haltern am See 386 349 0 37 76,6

Herten 1244 1067 23 154 144

Marl 1580 1324 11 245 217,7

Oer-Erkenschwick 717 591 12 114 257,8

Recklinghausen 2180 1905 28 247 171,5

Waltrop 466 387 5 74 197,8

Bei Symptomen

Erster Ansprechpartner ist wie bei jeder Erkrankung Ihr Hausarzt. Wichtig: Nehmen Sie zunächst unbedingt telefonisch Kontakt zu ihm auf und gehen nicht unangekündigt in die Praxis.

Da nicht jede Arztpraxis auf das Corona-Virus testet, hat die Kassenärztliche Vereinigung eine Übersicht aller testenden Ärzte unter www.coronatestpraxis.de bereitgestellt.

Außerhalb der Sprechzeiten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst die richtige Anlaufstelle, erreichbar unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117. Überall in Deutschland sind niedergelassene Ärzte im Einsatz, die Patienten in dringenden medizinischen Fällen ambulant behandeln - auch nachts, an Wochenenden und an Feiertagen. Auch bei der 116 117 sollten Sie Ihren Verdacht bereits am Telefon äußern.

Als Kontaktperson

Wenn Sie eine Kontaktperson I. Grades einer positiv getesteten Person sind, d. h. zum Beispiel einen engen Kontakt über längere Zeit hatten, wird das Gesundheitsamt Maßnahmen veranlassen. Dazu gehört in der Regel das Verhängen eine Quarantäne und ein Test auf das Corona-Virus. Ein Test wird dann meist durch die Hilfsorganisationen im Kreis Recklinghausen durchgeführt, beispielsweise an einem der zwei eigens eingerichteten Durchfahrtzentren in Marl und Recklinghausen.

In jedem Fall bekommen Sie aktiv Bescheid und es wird ein Termin mit Ihnen vereinbart. Es ist nicht möglich, selbst einen Termin zu vereinbaren oder einen Test an dieser Stelle einzufordern. Wenn Sie vermuten, an Covid-19 erkrankt zu sein, ist Ihr Arzt der richtige Ansprechpartner.

Kreis Recklinghausen ist Risikogebiet

Der Kreis Recklinghausen gilt seit dem 10.10.2020 als Risikogebiet, da auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten worden ist.

Um nicht mehr als Risikogebiet zu gelten, muss der Kreis Recklinghausen auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit sieben Tage lang einen Inzidenzwert von unter 50 aufweisen.